Shardiya Navratri 2025: नवरात्र में जरूर करें ये एक काम, घर से कोसों दूर रहेगी गरीबी

Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा को समर्पित नवरात्र का महापर्व चल रहा है. शास्त्रों के जानकार कहते हैं कि संसार का सारा धन और सुख-संपत्ति देवी के अधीन हैं. इसलिए मां लक्ष्मी को धन, अन्नपूर्ण को अन्न, दुर्गा को शक्ति और देवी ललिता को वैभव की देवी कहा गया है. ज्योतिषिवद ऐसा मानते हैं कि नवरात्र में किसी भी दिन या मुख्य रूप से अष्टमी-नवमी तिथि पर कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो धन संबंधी समस्या को समाप्त किया जा सकता है.

मेहनत करने से भी नहीं मिलता पैसा

अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग खूब मेहनत करने के बाद भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं. ऐसे लोगों को नवरात्र में एक विशेष उपाय करना चाहिए. घर में मां लक्ष्मी की आशीर्वाद की मुद्रा में प्रतिमा स्थापना करें. देवी को गुलाब का फूल अर्पित करें. इसके बाद "ॐ श्रीं श्रियै नमः " का 11 माला जाप करें. मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी आय में वृद्धि होगी.

खर्चों से हैं परेशान

कुछ लोगों के हाथ में पैसा बड़ी मुश्किल से टिकता है. ऐसे लोगों के खर्चे अक्सर आय से ज्यादा होते हैं. उन्हें दो मुखी रुद्राक्ष, सफेद कपड़ा और चांदी का सिक्का देवी के किसी मंदिर में अर्पित करना चाहिए. इसके बाद "ॐ ह्रीं नमः" का तीन माला जाप करें. आपके खर्चों में कमी आएगी और धन की बचत होगी.

पैसों का उतार-चढ़ाव

नवरात्र में अष्टमी या नवमी तिथि के दिन मां दुर्गा के चित्र की स्थापना करें और श्री सूक्त का पाठ करें. देवी को सफेद प्रसाद का भोग भी लगाएं. हर साल नवरात्र में यह उपाय जरूर करें. आपके जीवन में कभी पैसों की तंगी या उतार-चढ़ाव नहीं आएगा. गरीबी आपके घर से कोसों दूर रहेगी.

नौकरी-कारोबार में तरक्की

कुछ लोगों की न तो नौकरी में तरक्की होती है और न कारोबार ढंग से चलता है. ऐसे लोगों को मां दुर्गा के सिंहवाहिनी स्वरूप के सामने एक घी के दीपक जलाकर चांदी का सिक्का अर्पित करना चाहिए. देवी को पुष्प अर्पित करें और "ॐ दुं दुर्गाय नमः" मंत्र का जाप करें. इसके बाद सिक्के को उठाकर धन के स्थान या दुकान के गल्ले में रख दें.

