Shani Nakshatra Parivartan 2025: दशहरे के अगले दिन होगा शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को होगा लाभ

Shani Nakshatra Parivartan 2025: 3 अक्टूबर 2025 की रात 9:49 बजे शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन होगा, वे उत्तराभाद्रपद से निकलकर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष के अनुसार, यह बदलाव कई राशियों के जीवन में नए अवसर और लाभ लेकर आएगा. यह परिवर्तन करियर, धन और तरक्की के लिहाज से शुभ संकेत देने वाला माना जा रहा है.

शनिदेव पूरे 27 साल बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे (Photo: ITG)
Shani Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्यायप्रिय और दंडाधिकारी माना जाता है. कहते हैं कि शनि देव हर जातक को उसके कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं. साथ ही, शनिदेव को दुख, पीड़ा, रोग, विज्ञान और तकनीक का कारक ग्रह माना जाता है. जब भी शनि का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हर जातक के जीवन पर सीधा सीधा पड़ता है.

जानकारी के लिए आपको बता दें कि दशहरे के अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन होगा. दरअसल, शनि इस वक्त उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं और 3 अक्टूबर को कर्मो के देवता गुरु के नक्षत्र में पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे. तो चलिए जानते हैं कि अक्टूबर की शुरुआत में होने वाले शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को लाभ होगा. 

1. मिथुन

शनि का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है. शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए करियर और बिजनेस में उन्नति लेकर आ सकता है. लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन या काम आगे बढ़ सकता है. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. कोई बड़ा निवेश करने का अवसर भी मिल सकता है. परिवार के साथ तालमेल सुधरेगा.

2. मकर

मकर राशि के जातकों को शनि की ये स्थिति धन लाभ कराने वाली रहेगी. अचानक लाभ, प्रॉपर्टी से फायदा या किसी पुराने अटके पैसे की प्राप्ति हो सकती है. विदेश से जुड़े कार्यों में भी शुभ समाचार मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला होगा. 

3. कुंभ

शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है. रुके हुए काम पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी हाथ लग सकती है. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है. इस अवधि में भाग्य का साथ मिलेगा. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. करियर में उन्नति मिलेगी. 

कितने बजे होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन?

ज्योतिषियों के अनुसार, 3 अक्टूबर को शनि का नक्षत्र परिवर्तन रात 9 बजकर 49 मिनट पर होगा और न्यायप्रिय देवता शनि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. 

