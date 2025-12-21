Shani Gocahr 2026: साल 2026 में तुला सहित इन राशियों पर मेहरबान शनिदेव, मिलेगा राजसी सुख 

Shani Gocahr 2026:ज्योतिषीय दृष्टि से वर्ष 2026 बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष कर्मफल के दाता शनि देव गुरु की राशि मीन में गोचर करेंगे. शनि का यह गोचर केवल राशि परिवर्तन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे साल उनकी मार्गी–वक्री चाल और नक्षत्र परिवर्तन जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे. शनि जब गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं, तो कर्म के साथ-साथ करुणा, आत्मचिंतन और स्थायित्व का भी प्रभाव बढ़ जाता है. यह गोचर कुछ राशियों के लिए परीक्षा का समय होगा, तो कुछ के लिए राहत का संकेत देगा.

साल की शुरुआत में शनि मीन राशि में मार्गी अवस्था में रहेंगे. इसके बाद 26 जुलाई 2026 को इसी राशि में शनि वक्री हो जाएंगे, जिससे अधूरे कार्य, पुराने निर्णय और बीते कर्म दोबारा सामने आ सकते हैं. वर्ष के अंत में शनि फिर से मार्गी होकर जीवन में स्थिरता लाएंगे. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में जिन पर शनि गोचर 2026 का शुभ प्रभाव पड़ेगा

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए शनि का मीन गोचर लाभकारी सिद्ध हो सकता है. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और लंबे समय से किए गए प्रयासों का फल मिलने की संभावना है. करियर में स्थिरता आएगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर कार्यक्षेत्र में अनुशासन और सफलता लेकर आएगा. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी, लेकिन मानसिक रूप से आप पहले से अधिक संतुलित और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे. पारिवारिक जीवन में भी स्थिरता आएगी.

मकर राशि

शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए उनका गोचर मकर जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है. वर्ष 2026 में शनि का मीन राशि में संचरण मकर राशि वालों को कठिन परिश्रम का ठोस परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से जिन कार्यों में बाधाएं आ रही थीं, वे अब धीरे-धीरे सुलझने लगेंगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे और छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं. यह समय धैर्य बनाए रखते हुए आगे बढ़ने का है.

