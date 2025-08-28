September Vrat Tyohar 2025: शारदीय नवरात्र, पितृपक्ष, ग्रहण..., सितंबर में होंगी ये बड़ी धार्मिक घटनाएं और उत्सव

September Vrat Tyohar 2025: साल का नौवां महीना सितंबर शुरू होने वाला है. यह महीना ग्रह-नक्षत्रों की चाल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस महीने पितृपक्ष की शुरुआत होगी. मां दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित शारदीय नवरात्रि का पर्व भी सितंबर में मनाया जाता है. इसके अलावा, अनंत चतुर्दशी, जीवित्पुत्रिका व्रत और वामन जयंती जैसे पर्व भी इसी महीने मनाए जाएंगे. साल के आखिरी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी सितंबर माह में ही लगने वाले हैं.

सितंबर में आने वाले व्रत त्योहारों की लिस्ट

3 सितंबर 2025- परिवर्तिनी एकादशी

4 सितंबर 2025- वामन जयंती

5 सितंबर 2025- ओणम, प्रदोष व्रत

6 सितंबर 2025- गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी

7 सितंबर 2025- भाद्रपद पूर्णिमा व्रत, चंद्र ग्रहण

8 सितंबर 2025- पितृ पक्ष शुरू

10 सितंबर 2025- विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी

14 सितंबर 2025- जीवित्पुत्रिका व्रत

17 सितंबर 2025- एकादशी श्राद्ध, इंदिरा एकादशी, कन्या संक्रांति

18 सितंबर 2025- गुरु पुष्य योग

19 सितंबर 2025- मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत

21 सितंबर 2025- सर्व पितृ अमावस्या

22 सितंबर 2025- शारदीय नवरात्रि शुरू, घटस्थापना

25 सितंबर 2025- विनायक चतुर्थी

25 सितंबर 2025- स्कंद सष्टी

30 सितंबर 2025- दुर्गाष्टमी, सरस्वती पूजा

चंद्र ग्रहण 2025

7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा. यह ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है. इसलिए इसका प्रभाव भारतवर्ष पर होगा.चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9 बजकर 58 मिनट पर लगेगा और इसका समापन 8 सितंबर की रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोहर को 12.57 बजे शुरू हो जाएगा.

Advertisement

सूर्य ग्रहण 2025

साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा. यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण रात 11 बजे से लेकर रात 03 बजकर 24 मिनट तक रहेगा.

---- समाप्त ----