Rahu Nakshatra Parivartan 2025: राहु गोचर से होगी दिसंबर माह की शुरुआत! इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Rahu Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में राहु के नाम से डर फैलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यह हमेशा अशुभ ही फल प्रदान करते हैं. राहु कुंडली के जिस भाव में स्थित होता है वैसा ही फल भी देता है. शुभ प्रभाव में राहु की स्थिति सकारात्मक फल प्रदान करती है. वहीं, अशुभ स्थिति होने पर जातक के जीवन में नकारात्मकता पैदा होती है. जब भी राहु गोचर के अलावा नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसका असर देश-दुनिया पर भी देखने को मिलता है. इस समय राहु कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं. जिसके बाद राहु स्वयं के शतभिषा नश्रत्र में 23 नवंबर को चले जाएंगे. फिर, 2 दिसंबर 2025 को राहु शतभिषा नश्रत्र में पद नक्षत्र गोचर करेंगे और 2 अगस्त 2026 तक इसी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे. राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही विशेष माना जा रहा है.

वहीं, इस दौरान गुरु और राहु का भी संयोग बन रहा है जिसमें देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठकर राहु को अपनी नौंवी दृष्टि से देखेंगे. यह युति राहु के नक्षत्र परिवर्तन के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जा रही है. ऐसे में इन संयोगों के कारण राहु का शतभिषा में पद नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है.

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा. आपकी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने की संभावना है. प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. कारोबार करने वालों के लिए भी यह गोचर बेहद अनुकूल है. यदि आप व्यापार में नया निवेश करना चाहते हैं, तो समय आपके पक्ष में है. शेयर बाजार में किया गया निवेश भी अच्छे लाभ संकेत दे सकती है.

वृषभ

राहु पद नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों को करियर में सफलता, कामयाबी और नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर दिला सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. बिजनेस करने वाले जातकों के लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन उत्तम परिणाम देने वाला है. रुपये-पैसे और संपत्ति से जुड़े लाभ मिलेंगे.

कुंभ

राहु का यह नक्षत्र गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाला है. आपके हर काम में सफलता के योग बनेंगे. नौकरी करने वालों को पदोन्नति और आय वृद्धि का अवसर मिल सकता है. मनचाही नौकरी मिलने की संभावना भी प्रबल है. व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभदायक सिद्ध होगा. अच्छी आर्थिक प्रगति के संकेत देगा.

