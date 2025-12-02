Rahu Nakshatra Parivartan 2025: आज राहु का होगा शतभिषा नक्षत्र में गोचर, जानें कौन सी हैं 3 लकी राशियां

Rahu Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में राहु का गोचर बहुत ही प्रभावी माना जाता है. लेकिन, गोचर से ज्यादा महत्वपूर्ण राहु का नक्षत्र परिवर्तन माना जाता है. वैदिक ज्योतिष में राहु एक निश्चित समय के बाद अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, 23 नवंबर 2025, रविवार को राहु ने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश किया था और आज 2 दिसंबर को राहु का शतभिषा नक्षत्र में पद नक्षत्र परिवर्तन होगा.

राहु पारंपरिक ग्रहों की तरह सीधी चाल नहीं चलता बल्कि हमेशा उल्टी दिशा में चलता है. इसी कारण इसका प्रभाव तेज, अचानक और कई बार अप्रत्याशित रूप में दिखाई देता है. तो चलिए जानते हैं कि राहु के स्पष्ट नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को फायदा होगा.

मेष

राहु का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि के लोगों के लिए सफलता और अवसरों का द्वार खोल सकता है. करियर में नई भूमिका, प्रमोशन या जिम्मेदारी मिल सकती है. जो जातक नौकरी बदलना या अपना काम शुरू करना चाहते थे, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा. संचार कौशल और नेटवर्किंग से लाभ बढ़ेगा, वहीं समाज में प्रतिष्ठा भी मजबूत हो सकती है.

कन्या

राहु के नक्षत्र परिवर्तन से कन्या राशि वालों को नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी. लंबे समय से किया गया प्रयास सही दिशा में जाता दिखेगा. बड़े प्रोजेक्ट या नेतृत्व से संबंधित अवसर मिल सकते हैं. जिन लोगों का काम मीडिया, मैनेजमेंट या राजनीति से जुड़ा है, उन्हें विशेष लाभ हो सकता है. आत्मविश्वास और लोकप्रियता दोनों बढ़ेंगे.

वृश्चिक

राहु का नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल होगा. निवेश, प्रॉपर्टी, धन वृद्धि या बिजनेस में लाभ के संकेत मिलेंगे. विदेश से जुड़ा काम, पढ़ाई, यात्रा या नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय भाग्य खोलने वाला साबित हो सकता है. जीवन में अटकी चीजें गति पकड़ेंगी. निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

