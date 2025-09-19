October Grah Gochar: त्योहारों के बीच अक्टूबर में होंगे बड़े ग्रह परिवर्तन, इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

अक्टूबर 2025 का महीना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास रहने वाला है. यह माह त्योहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रहों की स्थिति और उनके परिवर्तन भी इसे बेहद खास बना रहे हैं. ग्रहों की चाल बदलने से जीवन के हर क्षेत्र पर गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा.

अक्टूबर माह के ग्रह गोचर

3 अक्टूबर- बुध देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे. यह समय व्यावसायिक कार्यों के लिए शुभ माना जाएगा.

9 अक्टूबर- सुख-संपन्नता और प्रेम के कारक शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे. इस अवधि में रिश्तों और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी.

17 अक्टूबर- सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य का यह परिवर्तन आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर डालेगा.

18 अक्टूबर- गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे शिक्षा, भाग्य और धर्म-कर्म के क्षेत्र में शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा.

24 अक्टूबर- बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. यह समय सोच-विचार और रणनीतिक फैसलों के लिए अहम होगा.

27 अक्टूबर- मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. मंगल का यह गोचर ऊर्जा, पराक्रम और निर्णय क्षमता को और मजबूत करेगा.

इन ग्रह परिवर्तनों के दौरान कई महत्वपूर्ण योग भी बनेंगे, जिनका सीधा असर 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. कुछ राशियों के लिए यह महीना नई शुरुआत और प्रगति का होगा, तो कुछ को संयम और धैर्य से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ रहेगा. भाग्य और करियर में नए अवसर के द्वार खुलेंगे. लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. धन लाभ हो सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह आत्मविश्वास और उत्साह से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आर्थिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए लाभकारी रहने की संभावना है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए यह महीना अवसरों से भरा रहेगा. करियर में उन्नति की संभावना रहेगी. व्यापारियों को लाभ होगा. मित्रों और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा. इस दौरान यात्रा के योग भी बन सकते हैं. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं.

