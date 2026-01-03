Ruchak Rajyog: मकर संक्रांति के बाद मंगल बनाएंगे रूचक महापुरुष योग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Ruchak Rajyog: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की विशेष स्थिति से बनने वाले योग मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं. इन्हीं में से एक अत्यंत प्रभावशाली योग है पंच महापुरुष राजयोग. यह योग तब बनता है जब पाँच प्रमुख ग्रह—मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि—अपनी उच्च या स्वगृही राशि में होकर केंद्र भावों में स्थित होते हैं. जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है, उसे जीवन में मान-सम्मान, ऐश्वर्य, सुख-सुविधाएँ और धन की कभी कमी नहीं होती.

इन योगों में रूचक महापुरुष राजयोग मंगल ग्रह से संबंधित है. मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है. मकर संक्रांति के बाद मंगल अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे रूचक महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है. यह योग करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है. खासतौर पर यह योग मकर, धनु और मेष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है क्योंकि मंगल आपकी ही राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं. इससे करियर में तेज उन्नति के योग बन रहे हैं. नई नौकरी, पदोन्नति या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह योग भाग्य का पूरा सहयोग लेकर आ रहा है. नौकरी बदलने या करियर में नई दिशा मिलने के प्रबल संकेत हैं. व्यवसाय करने वालों को नए अवसर और लाभ मिल सकते हैं. अचानक धनलाभ, बोनस या निवेश से फायदा होने के योग हैं. शिक्षा, विदेश यात्रा और उच्च अध्ययन से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहेगा.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए रूचक महापुरुष राजयोग साहस और सफलता का प्रतीक बनकर आएगा. नई नौकरी या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आत्मविश्वास के बल पर आप बड़े फैसले लेने में सफल रहेंगे.

