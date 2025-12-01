scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Budh Guru Gochar 2026: मंगल-बुध-गुरु का बैक-टू-बैक गोचर, 5 दिसंबर से इन 4 राशियों के आएंगे अच्छे दिन

Mangal Budh Guru Gochar 2026: दिसंबर में 5, 6 और 7 तारीख को गुरु, बुध और मंगल के लगातार राशि परिवर्तन का दुर्लभ संयोग बन रहा है. यह तीन दिन का अहम गोचर चार राशियों के लिए विशेष लाभ लेकर आएगा. ज्योतिषविदों के अनुसार, इन 4 राशि वालों का भाग्योदय होगा और धनधान्य में वृद्धि होगी.

Advertisement
X
दिसंबर माह की 5, 6 और 7 तारीख को ग्रहों का बैक-टू-बैक राशि परिवर्तन होगा. (Photo: Pixabay)
दिसंबर माह की 5, 6 और 7 तारीख को ग्रहों का बैक-टू-बैक राशि परिवर्तन होगा. (Photo: Pixabay)

Mangal Budh Guru Gochar 2026: दिसंबर के महीने में एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. दरअसल, इस महीने की 5, 6 और 7 तारीख को ग्रहों का बैक-टू-बैक राशि परिवर्तन होगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, 5 दिसंबर को गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे. फिर 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में प्रवेश होगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि तीन दिन में तीन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन 4 राशि के जातकों को भाग्यशाली बना सकता है.

मेष- दिसंबर में लगातार हो रहे ये राशि परिवर्तन मेष राशि के अच्छे दिन आने का इशारा दे रहे हैं. आपकी आय बढ़ेगी. नौकरी-व्यापार से जुड़े प्रयास सफल होंगे. आत्मविश्वास बढ़ने करियर में बड़ा लाभ मिलेगा. लंबे समय से रोजगार ढूंढ रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

कन्या- कन्या राशि वालों को प्रॉपर्टी के मामलों में फायदा मिल सकता है. पेशेवर जीवन में आपकी बड़ी प्रशंसा होगी. साथ ही, आपके सिर से कर्जों का भार कम होगा. कहीं से आर्थिक मदद मिलने की संभावना है. आपका लगभग हर प्रयास सफल होगा. आपका कोई पुराना कनेक्शन या संबंध आपके बड़े काम आ सकता है. आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक शांति मिलेगी.

सम्बंधित ख़बरें

surya mangal yuti 2026
शनि की राशि में सूर्य-मंगल की युति, नए साल में इन 3 राशियों की बढ़ेगी कमाई 
New year 2026 planets cabinet
गुरु राजा, मंगल मंत्री... जानें 2026 में ग्रहों का मंत्रिमंडल भारत पर कैसा असर डालेगा 
Interstellar Comet 3I ATLAS
धूमकेतु 3I/ATLAS की रहस्यमयी 'पांच रोशनी' ने सबको चौंकाया 
समुद्र की गहराई में दबाव इतना ज्यादा होता है कि इससे बचना काफी मुश्किल रहा. (Photo- Pexels)
गहरे समुद्र में प्रयोगशाला, क्या इंसानी बस्तियां बसाने की हो रही तैयारी? 
The fate of these three zodiac signs may change after Diwali, it will rain money on them
मंगल-राहु ने बढ़ाई इन 3 राशियों की मुश्किल, 7 दिसंबर तक फूंक-फूंककर रखें कदम 

तुला- तुला राशि के जातकों के लिए यह दुर्लभ संयोग बहुत उत्तम माना जा रहा है. कारोबार में किसी बड़ी डील से लाभ मिलने की संभावना है. नया काम शुरू करने के लिए समय अच्छा रहेगा. अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. पत्नी के साथ रोमांटिक पलों का आनंद लेंगे. घर में खुशियों का संचार होगा.

Advertisement

धनु- ग्रहों की ऐसी स्थिति आपके लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति लेकर आएगी. कहीं से फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. करियर में तरक्की और उन्नति नए अवसर बढ़ेंगे. व्यवसाय करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर हो सकती हैं. मीडिया, लेखन, संचार या किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करने वालों को बहुत लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य में भी राहत मिलेगी और पुरानी परेशानियां कम होंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement