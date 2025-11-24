Hastrekha Shastra: हथेली पर M का 'लकी निशान', कम उम्र में अमीर हो जाते हैं ऐसे लोग

Lucky Sign On Palm: हस्तरेखा शास्त्र (पामिस्ट्री) के जानकार इंसान के हाथ की लकीरों को देखकर उसका भाग्य बता देते हैं. हथेली की ये लकीरें मिलकर अक्सर ऐसे चिह्नों का निर्माण करती हैं, जिन्हें पामिस्ट्री में बहुत शुभ माना गया है. कुछ लोगों की हथेली पर M की तरह दिखने वाला चिह्न भी होता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की हथेली पर यह लकी मार्क होता है, वो लोग बहुत किस्मत वाले माने जाते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं.

लीडरशिप क्वालिटी

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन व्यक्तियों की हथेली पर रेखाएं M का निशान बनाती हैं, उनका मानसिक बल अत्यंत मजबूत माना जाता है. ऐसे लोगों में गजब की लीडरशिप क्वालिटी होती है. और इसके दम पर यह नौकरी, व्यापार आदि में खूब लाभ लाभ अर्जित करते हैं. ऐसे लोग बिना किसी के सहयोग के भी जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल कर लेते हैं.

रचनात्मकता के धनी

जिन लोगों की हथेली में M का निशान होता है, वो रचनात्मकता के धनी होते हैं. ऐसे लोगों की सोच-समझ का स्तर सामान्य से कहीं अधिक होता है. ये लोग कला, संगीत, लेखन या किसी दूसरी क्रिएटिव फील्ड को अपना पेशा बनाएं तो सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है.

धन और आकर्षण

हथेली में M का निशान किसी आदमी के आकर्षक व्यक्तित्व को दर्शाता है. ऐसे लोग अपने संवाद, कला-कौशल से दूसरों को आकर्षित करने में बड़े माहिर होते हैं. इतना ही नहीं, इन लोगों को जीवनभर धन की कमी भी नहीं होती है. इसकी संभावना बहुत कम होती है कि इन्हें अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता हो.

प्रेम विवाह योग

जिन लोगों की हथेली पर M का निशान होता है, उनके जीवन में प्रेम विवाह की संभावना प्रबल रहती है. ये अपने प्रेमी या प्रेमिका से पूरे समर्पण और सच्चे मन से प्रेम करते हैं. यही कारण है कि इनका दांपत्य जीवन सुखमय रहता है.

