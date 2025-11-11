Guru Vakri Sanyog 2025: 5 ग्रह एकसाथ वक्री! आज से शुरू होने वाले हैं इन 4 राशियों के अच्छे दिन

Vakri Grah 2025: 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि कर्क में वक्री होने वाले हैं. यानी मंगलवार से गुरु की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी. गुरु की वक्री चाल शुरू होते ही एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनेगा. दरअसल, गुरु के साथ चार और ग्रह भी वक्री रहने वाले हैं. बृहस्पति के अलावा बुध और शनि भी वक्री अवस्था में हैं. जबकि राहु-केतु की चाल हमेशा ही वक्री रहती है. इस तरह कुल पांच ग्रह उल्टी चाल चलेंगे, जिसे ज्योतिष में एक दुर्लभ संयोग माना जाता है. आइए जानते हैं कि पांच ग्रहों की उल्टी चाल किन राशियों को लाभान्वित कर सकती है.

कर्क राशि

पांच ग्रहों का एकसाथ वक्री होना कर्क राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है. करियर की राह में आने वाली रुकावटें और परेशानियां खत्म होंगी. नौकरी से जुड़ीं समस्याओं में सुधार होगा और अटके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. प्रमोशन या वेतन वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं. खासतौर पर विदेश या निवेश संबंधी कामों में उन्नति की संभावना रहेगी. नया घर, वाहन या कोई कीमती वस्तु खरीद सकते हैं. किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी संभव है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को इस समय कई तरह से लाभ मिलेगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा और पुराने मतभेद समाप्त होंगे. पैतृक संपत्ति से आर्थिक लाभ होने की संभावना है. संतान पक्ष से कोई सुखी समाचार मिल सकता है. यह समय परिवार को भरपूर खुशियां देने वाला है. यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो उसके वापस मिलने के योग प्रबल हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी अवधि अत्यंत अनुकूल रहने वाली है. आपके व्यक्तित्व और आकर्षण में निखार आएगा. करियर में तरक्की और सफलता के अवसर मिलेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे. साथ ही किसी धार्मिक यात्रा का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आत्मबल और विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे. यह अवधि मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगी. पुराने तनाव और अड़चनें दूर होंगी. अधूरे काम पूरे होंगे और मनचाही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. संतान से सुख मिलेगा तथा विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

