October Vrat Tyohar 2025: कब है दिवाली, दशहरा, धनतेरस? देखें अक्टूबर में आने वाले व्रत-त्योहारों की लिस्ट

October Vrat Tyohar 2025: इस साल अक्टूबर माह त्योहारों और व्रतों के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. इस पूरे महीने में हिंदू धर्म के कई प्रमुख और पवित्र पर्व मनाए जाएंगे. दशहरा, करवा चौथ और दिवाली जैसे बड़े और प्रमुख त्योहार इसी महीने आने वाले हैं.

अक्टूबर 2025 में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार
October Vrat Tyohar 2025 Full List: साल 2025 का अक्टूबर  भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में बेहद खास रहने वाला है. इसी महीने 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का समापन होगा. इसके बाद करवा चौथ, दशहरा, धनतेरस, दिवाली और छठ महापर्व भी मनाए जाएंगे. देश के हर हिस्से में ये सभी त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं. आइए अक्टूबर में आने वाले व्रत त्योहारों पर एक नजर डालते हैं.

अक्टूबर में आने वाले व्रत-त्योहारों की लिस्ट

1 अक्टूबर 2025 – महानवमी

शारदीय नवरात्र की महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इस दिन नवमी तिथि का कन्या पूजन किया जएगा.

2 अक्टूबर 2025 – दशहरा/विजयादशमी

दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है. इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया और माता दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की. देशभर में रावण दहन और विजयादशमी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं. यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है.

3 अक्टूबर 2025 – पापांकुशा एकादशी

सनातन धर्म में पापांकुशा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से समस्त पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है.

4 अक्टूबर 2025 – शनि प्रदोष व्रत

शनि प्रदोष व्रत का महत्व ग्रह शांति और आयु वृद्धि में होता है. इस दिन शनि देव की पूजा और हनुमानजी की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है.

6 अक्टूबर 2025 – शरद पूर्णिमा

शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है. मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होते हैं. कोजागर पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी की आराधना से धन, वैभव और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

7 अक्टूबर 2025 – वाल्मीकि जयंती / मीराबाई जयंती

संत वाल्मीकि और भक्ति मार्ग की आदर्श महिला मीराबाई की जयंती इस दिन मनाई जाती है. ये हमें सच्चे भक्ति भाव और जीवन में नैतिकता का महत्व सिखाते हैं.

8 अक्टूबर 2025 – कार्तिक माह प्रारंभ

कार्तिक माह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है. इस महीने में किए जाने वाले व्रत और पूजा विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं.

10 अक्टूबर 2025 – करवा चौथ / संकष्टी चतुर्थी

करवा चौथ विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए व्रत करती हैं. संकष्टी चतुर्थी भी इस दिन विशेष महत्व रखती है.

13 अक्टूबर 2025 – अहोई अष्टमी

अहोई अष्टमी व्रत माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस व्रत में माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए कामना करती हैं.

17 अक्टूबर 2025 – रमा एकादशी / तुला संक्रांति

रमा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है. तुला संक्रांति के दिन सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है, जो कृषक और व्यापारियों के लिए शुभ माना जाता है.

18 अक्टूबर 2025 – शनि प्रदोष व्रत / धनतेरस / यम दीपम

धनतेरस पर मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है. इस दिन धातु और गहनों की खरीदारी शुभ मानी जाती है. यम दीपम का उत्सव यमराज के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है.

20 अक्टूबर 2025 – नरक चतुर्दशी / लक्ष्मी पूजा / दिवाली

दीवाली का पर्व इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है. इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा कर धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति की जाती है. इस वर्ष दिवाली का पूजा मुहूर्त शाम 07:08 से 08:18 बजे तक रहेगा.

21 अक्टूबर 2025 – कार्तिक अमावस्या

कार्तिक अमावस्या को पितरों की स्मृति में तर्पण और पितृपक्ष संबंधित धार्मिक कर्म किए जाते हैं.

22 अक्टूबर 2025 – गोवर्धन पूजा

गोवर्धन पूजा पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर जीवन में संपन्नता और खुशहाली की कामना की जाती है.

23 अक्टूबर 2025 – भाई दूज

भाई दूज भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व है. बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

25 अक्टूबर 2025 – विनायक चतुर्थी

गणपति भगवान की पूजा इस दिन की जाती है. यह दिन विशेष रूप से व्यापारियों और गृहस्थों के लिए मंगलकारी माना जाता है.

27 अक्टूबर 2025 – छठ पूजा

छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होती है. यह व्रत स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार में खुशहाली लाने वाला माना जाता है.

31 अक्टूबर 2025 – अक्षय नवमी

अक्षय नवमी को अक्षय संपत्ति और अक्षय लाभ की कामना के साथ मनाया जाता है. इस दिन की गई पूजा और दान स्थायी लाभ प्रदान करता है.

---- समाप्त ----
