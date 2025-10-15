Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम न करें ये 5 गलतियां, लक्ष्मी-कुबेर नहीं करेंगे घर में प्रवेश

Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है. कहते हैं कि धनतेरस के शुभ अवसर पर कुछ खास चीजों की खरीदारी बहुत उत्तम होती है. इस दिन सोना, चांदी, नए बर्तन, झाड़ू व धनिए के बीज खरीदने से कुबेर महाराज की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-संपन्नता का वास होता है. लेकिन ज्योतिषविदों का कहना है कि धनतेरस की शाम कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए.

घर में झाड़ू लगाना

ज्योतिषविदों का कहना है कि धनतेरस की शाम घर में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए. धन त्रयोदशी पर शाम के समय घर में झाड़ू लगाने से दुख-दरिद्रता का वास होता है और मां लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं.

नमक का दान

ज्योतिषविद कहते हैं कि धनतेरस की शाम को नमक का दान नहीं करना चाहिए. शाम के समय नमक का दान करने से लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं. साथ ही, इससे घर में राहु का प्रकोप बढ़ता है और घर में आर्थिक अस्थिरता आती है.



पैसा उधार देना

धनतेरस की शाम भूलकर भी किसी को भी रुपया-पैसा उधार नहीं देनना चाहिए. ऐसा करने वालों के घर में लक्ष्मी-कुबेर कभी वास नहीं करते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, जो लोग धनतेरस पर रुपया-पैसा उधार देते हैं, उनके घर में हमेशा दुख-दरिद्रता फैली रहती है.

तामसिक चीजों का सेवन

धनतेरस की शुभ वेला पर घर में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल न करें. ज्योतिषविदों का कहना है कि धनतेरस पर इन चीजों के सेवन से परिवार पर कुबेर और धनवतंरी भगवान कृपा नहीं करते हैं.

खाली बर्तन

धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है. शाम के वक्त लोग ज्यादा खरीदारी भी करते हैं. ऐसे में ज्योतिषविदों की सलाह है कि धनतेरस की शाम बर्तन खरीदने के बाद उन्हें खाली लेकर घर न आएं. नए बर्तनों में थोड़ा सा पानी या फिर कुछ मीठा लेकर आ सकते हैं. इनमें गुड़ या खील बताशे लेकर आना बहुत शुभ होगा.

