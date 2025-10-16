Dhanteras 2025 Date: धनतेरस पर घर ले आएं ये 10 सस्ती चीजें, धन का अंबार लगा देंगे लक्ष्मी-कुबेर

Dhanteras 2025 Date: कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. कहते हैं कि इसी दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे. धनतेरस पर धनवंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है. इस दिन कुछ खास चीजों को खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है. इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा. आइए जानते हैं कि धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदने से आपकी तकदीर संवर सकती है.

लक्ष्मी जी की प्रतिमा

दिवाली के शुभ अवसर पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है. इस दिन मां लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश दोनों की संयुक्त पूजा की जाती है. धनतेरस पर माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीदें. लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां अलग-अलग होनी चाहिए. ध्यान रहे कि इस दिन कमल पर विराजित लक्ष्मी को घर लाना उत्तम होता है.

दक्षिणावर्ती शंख

समुद्र मंथन से निकलने वाले दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है. इस शंख की ध्वनि बेहद मंगलकारी होती है. धनतेरस पर दक्षिणाणवर्ती शंख खरीदें और उसे घर के मंदिर में रख दें. दीपावली पर इसकी पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है.

कुबेर यंत्र

धनतेरस के त्योहार पर घर में कुबेर यंत्र की स्थापना करना भी बहुत शुभ होता है. इस दिन कुबेर यंत्र लेकर आएं और घर के मंदिर में स्थापित करें. पूरे साल धन लाभ होगा.

चांदी

चांदी सुख-समृद्धि देने वाली धातु मानी जाती है. धनतेरस पर चांदी के आभूषण या चांदी का सिक्का खरीदना शुभ माना जाता है. दिवाली पूजा में इस सामान को देवी लक्ष्मी के समक्ष रखा जाता है.

गोमती चक्र

गोमती चक्र एक खास तरह का पत्थर होता है. यह कई रंगों का होता है, लेकिन सफेद गोमती चक्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. आप इसे रत्न की तरह अंगूठी में डाल सकते हैं. धनतेरस पर आप दो या पांच गोमती चक्र खरीद सकते हैं. गोमती चक्र दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है.

खील बताशे

धनतेरस के दिन खील बताशे खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. खील बताशे शुक्र का प्रतीक होते हैं और सुख-संपन्नता बढ़ाते हैं. दिवाली की पूजा के दौरान मां लक्ष्मी को खील बताशे अर्पित किए जाते हैं. खील बताशे को मिटटी के पात्र में रखकर पूजा करना उत्तम होता है.

कौड़ी

कौड़ी समुद्री जीवों का खोल है. धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है. धनतेरस पर पांच या नौ कौड़ियां खरीदें. कौड़ी को दीपावली के दिन अर्पित करने या पूजा में इस्तेमाल करने से आर्थिक मोर्चे पर लाभ होता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है.

झाड़ू

शास्त्रों में झाड़ू को शुभता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है. इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा है. धनतेरस और दिवाली के दिन इसकी पूजा भी करनी चाहिए. इसके बाद ही इसका उपयोग करें.

बर्तन

धनतेरस पर आप किसी भी तरह का बर्तन खरीद सकते हैं. हालांकि इस त्योहार पर पानी का पात्र खरीदना सबसे अच्छा है. इस दिन आप गिलास, कलश या लोटा खरीद सकते हैं. इन बर्तनों को दीपावली के बाद प्रयोग करें.

धनिया

धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन धनिया लाने के बाद उन्हें पूजन स्थल पर रखें. कहते हैं कि इससे भगवान कुबेर और धनवतंरी प्रसन्न होते हैं. दिवाली के बाद सुबह इन्हें गमले में डाल दें.

---- समाप्त ----