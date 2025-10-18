scorecardresearch
 

Dhanteras 2025: कौन हैं धन के देवता कुबेर? जिनकी उपासना के बिना अधूरा है धनतेरस का पर्व

Dhanteras 2025: धनतेरस के इस पावन दिन पर सिर्फ भगवान धन्वंतरि को नहीं बल्कि कुबेर देवता को भी पूजना शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इस दिन कुबेर देवता की उपासना से घर की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. तो चलिए जानते हैं कि कौन हैं कुबेर देवता.

धनतेरस पर की जाती है कुबेर देवता की पूजा (Photo: AI Generated)
धनतेरस पर की जाती है कुबेर देवता की पूजा (Photo: AI Generated)

Dhanteras 2025: आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन से दिवाली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है यानी ये पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है. मान्यतानुसार, इस पर्व पर आरोग्य और सुख-समृद्धि की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा का विधान बताया गया है. वहीं, इस दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है. तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन हैं कुबेर देवता, जिनके बिना अधूरी रहती है धनतेरस की पूजा?

धन के देवता हैं कुबेर देवता (Who is Kuber Devta?)

धनतेरस के शुभ दिन पर जहां भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है, वहीं कुबेर महाराज की आराधना का भी विशेष महत्व बताया गया है. कुबेर देव को देवताओं का कोषाध्यक्ष और धन-संपदा का देवता कहा गया है. स्कंद पुराण की कथा के अनुसार, कुबेर भगवान ब्रह्मा के पौत्र और ऋषि विश्रवा के पुत्र थे. उनका जन्म एक ऋषि में हुआ था.

कहा जाता है कि कुबेर ने वर्षों तक तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था. उनकी इसी भक्ति से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें असीम धन, स्वर्ण भंडार और यक्षों का अधिपति बनने का वरदान दिया था. तभी से कुबेर को धन, वैभव और समृद्धि का स्वामी कहा जाने लगा. भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि वे समस्त सृष्टि के 'धन के रक्षक' या 'कोषाध्यक्ष' कहलाएंगे. मान्यता है कि धनतेरस के दिन श्रद्धा से कुबेर की पूजा करने से घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है तथा मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं.

धनतेरस पर ये रहेंगे खरीदारी के शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2025 Auspicious Muhurat To Buy Gold and Silver)

ज्योतिषियों की मानें तो, धनतेरस पर खरीदारी के लिए कई सारे शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं-

पहला मुहूर्त- सुबह 8 बजकर 50 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 33 मिनट तक.  
दूसरा मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 43 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक.
तीसरा मुहूर्त- शाम 7 बजकर 16 मिनट से रात 8 बडकर 20 मिनट तक रहेगा.

खरीदारी का चौघड़िया मुहूर्त (Choghadiya Muhurat On Dhanteras)

शुभ काल- सुबह 7 बजकर 49 मिनट से सुबह 9 बजकर 15 मिनट तक
लाभ उन्नति मुहूर्त- दोपहर 1 बजकर 32 मिनट से दोपहर 2 बजकर 57 मिनट तक
अमृत काल- दोपहर 2 बजकर 57 मिनट से शाम 4 बजकर 23 मिनट तक
चर काल- दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से दोपहर 1 बजकर 32 मिनट तक

क्या रहेगा धनतरेस पर पूजन मुहूर्त (Dhanteras 2025 Pujan Shubh Muhurat)

धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 16 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. 

