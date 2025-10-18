scorecardresearch
 

Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम भूलकर भी न करें ये 5 काम, नहीं मिलता मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ नियमों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है. ऐसा माना जाता है कि अगर धनतेरस के दिन कुछ छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो उसका नतीजा पूरे साल भुगतना पड़ सकता है.

धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। (Photo: Pexels)
धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। (Photo: Pexels)

Dhanteras ki Shaam ke Upay: 18 अक्टूबर यानी आज धनतेरस मनाया जा रहा है. इस दिन भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इसलिए इस दिन को धन्वन्तरि त्रयोदशी भी कहा जाता है. मान्यता है कि धनतेरस के दिन नए बर्तन, झाड़ू, भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना बेहद शुभ होता है. लेकिन धनतेरस की शाम को कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, वरना शुभ फल की जगह अशुभ परिणाम मिल सकते हैं. इसलिए यह जानन जरूरी हो जाता है कि धनतेरस के दिन कौन सी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

शाम को घर में झाड़ू न लगाएं

धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि धनतेरस की शाम को झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है. ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर की बरकत चली जाती है. इसलिए इस दिन भूलकर भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं. 

दरवाजा बंद न करें

धनतेरस का दिन दिवाली पर्व की शुरुआत माना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है. ऐसा विश्वास है कि इस रात मां लक्ष्मी स्वयं घर-घर घूमती हैं. इसलिए इस दिन घर के दरवाजे को बंद करना या ताला लगाना अशुभ माना जाता है. यदि घर का मुख्य दरवाजा बंद हो, तो माता लक्ष्मी की कृपा से घर वंचित रह जाता है. 

नमक का दान न करें

धनतेरस के दिन दान-पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है. इस दिन गरीबों को भोजन, कपड़े, दीपक, धन आदि दान किया जा सकता है, लेकिन यह माना जाता है कि धनतेरस की शाम कुछ वस्तुओं का दान करना वर्जित होता है, विशेष रूप से नमक और चीनी का दान. 

शाम के समय नमक या चीनी का दान करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर की बरकत घटने लगती है. यह कार्य घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनता है. ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, शाम के समय नमक का दान करने से राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, असंतोष और आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. 

किसी को पैसा उधार न दें

धनतेरस की शाम किसी को पैसा उधार देना अत्यंत अशुभ माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन यदि कोई व्यक्ति धन उधार देता है, तो मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं. इससे घर में आर्थिक अस्थिरता आ सकती है और पूरे वर्ष धन का नुकसान या रुकावट बनी रह सकती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, धनतेरस की शाम को पैसा उधार देना, या किसी से पैसा लेना दोनों ही अशुभ है. 

खाली बर्तन ना लाएं

धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन पूरे वर्ष घर में सुख-समृद्धि और लक्ष्मी का वास बनाए रखता है. 

लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि धनतेरस की शाम को खाली बर्तन कभी भी घर में नहीं लाने चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, खाली बर्तन घर में लाना दरिद्रता और अभाव का संकेत माना जाता है. इसलिए जब भी आप नए बर्तन खरीदें, उनमें थोड़ा-सा पानी, दूध, गुड़, खील, बताशे या चावल डालकर घर लाना चाहिए. ये वस्तुएं समृद्धि, पूर्णता और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं.  

