Dhanteras 2021: धनतेरस पर घर लेकर आएं ये एक चीज, साल भर नहीं होगी धन की कमी

Dhanteras 2021 date, shubh muhurt: धनतेरस (Dhanteras 2021) का त्योहार कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी को मनाया जाता है. इस साल धनतेरस (Dhanteras 2021 Kab hai) 2 नवंबर को है. माना जाता है कि भगवान धन्वन्तरि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे. धन्वन्तरि देवताओं के वैद्य हैं. यही वजह है कि धनतेरस के दिन अपनी सेहत की रक्षा और आरोग्य के लिए धन्वन्तरि देव की उपासना की जाती है. इस दिन को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धन सम्पन्नता के लिए कुबेर की पूजा की जाती है. इस दिन लोग मूल्यवान धातुओं का और नए बर्तनों व आभूषणों की खरीदारी करते हैं.

धनतरेस के दिन घर लाएं ये एक चीज (Things to buy on Dhanteras 2021 for prosperity)

साल भर घर में धन का अभाव ना हो इसके लिए एक खास उपाय जरूर करें. धनतेरस के दिन धन-धान्य और समृद्धि के लिए चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन छोटी ही सही चांदी की वस्तु जरूर खरीदें. इस चांदी की वस्तु को घर में पूजा स्थान पर रख दें. दीपावली के दिन इस वस्तु को मां लक्ष्मी को अर्पित करें. दीपावली के अगले दिन इसको चावल के ढेर में डाल दें और इसे वहीं पर साल भर रहने दें. इससे आपके घर में धन की बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी.

धनतेरस का शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2021 Shubh Muhurt)- धनतेरस इस साल 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा. 2 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5 बजकर 37 मिनट से रात 8 बजकर 11 मिनट तक का है. वहीं वृषभ काल शाम 6.18 मिनट से रात 8.14 मिनट तक रहेगा. धनतेरस पर पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6.18 मिनट से रात 8.14 मिनट तक रहेगा. धनतेरस पर पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6.18 मिनट से रात 8.11 मिनट तक रहेगा.