Chandra Grahan 2022 November time: आज भारत में इतने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें टाइमिंग और सावधानियां

Chandra Grahan 2022 November Timings In India: साल 2022 का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को यानी आज लगने जा रहा है. यह इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है. इसके बाद अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण साल 2025 में लगेगा. इन तीन सालों के दौरान आंशिक चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा. 8 नवंबर 2022 को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा. भारतीय समयानुसार साल का यह अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को शाम 5 बजकर 20 मिनट से दिखना शुरू होगा और शाम 6 बजकर 20 मिनट पर समाप्त होगा. भारत में दिखाई देने के चलते यहां सूतक काल भी मान्य होगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 8 बजकर 20 मिनट से शुरू हो चुका है और शाम को 6 बजकर 20 मिनट पर खत्म होगा.

सबसे पहले किस देश में दिखेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण (Which Country will witness the first glimpse of the Lunar Eclipse)

साल का अंतिम चंद्र ग्रहण को सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में देखा जा सकेगा. इसके बाद इसे सूर्यास्त के बाद उत्तरी-पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशान्त महासागर, हिन्द महासागर में देखा जाएगा.

भारत में सबसे पहले कहां दिखेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण? (chandra grahan november 2022 visibility in India)

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में देखा जा सकेगा. इसके अलावा इस चंद्र ग्रहण को कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, राँची, गुवाहाटी में देखा जा सकेगा.

किन राशियों के लिए शुभ- अशुभ रहेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2022 Rashiyon Par Asar)

साल का यह अंतिम चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने वाला है. ऐसे में यह चंद्र ग्रहण मिथुन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ राशिवालों के लिए शुभ रहेगा. जबकि मेष, वृषभ, सिंह, मीन, मकर, धनु राशिवालों के लिए यह अंतिम चंद्र ग्रहण काफी अशुभ साबित होगा.



चंद्र ग्रहण में सूतक काल का महत्व (Chandra Grahan Sutak Kaal Importance)

पौराणिक मान्यताओं के मताबिक, अन्य खगोलीय पिंडों की गति के कारण पृथ्वी प्रभावित होती है और यह परिवर्तन हमारे ग्रह पर जीवन को एक से अधिक तरीकों से प्रभावित करता है. इसलिए ग्रहण के किसी भी नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए लोग सूतक नियमों का पालन करते हैं जो उन्हें ग्रहण के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचा सकते हैं.

कहां देखें साल के अंतिम चंद्र ग्रहण लाइव (Last Chandra Grahan 2022 Live Streaming)

साल के इस अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण को आप www.virtualtelescope.eu पर वर्चुअल टेलिस्‍कोप की मदद से देख सकते हैं. इसके अलावा आप इसे यूट्यूब चैनल CosmoSapiens, Slooh पर लाइव भी देख सकते है. इसके अलावा आप NASA और Timeanddate.com पर आप चंद्र ग्रहण को लाइव देख सकते हैं. इसके जरिए दुनिया भर के लोग इस अद्भुत खगोलीय घटना को देख सकेंगे.इसके अलावा आप 'Royal Observatory Greenwich' के यूट्यूब चैनल पर भी चंद्र ग्रहण को लाइव देख सकते हैं.

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं (Chandra Grahan 2022 Do's And Dont's)

ग्रहण के दौरान चंद्र देव, भगवान धनवंतरी और महा मृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों जैसे चाकू, कैंची आदि चीजों से दूर रहें.

ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए.

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए. चंद्र ग्रहण के दौरान चांद से निकलने वाली किरणों का गर्भवती महिला और उसके गर्भ पर बुरा असर पड़ता है.

चंद्र ग्रहण के दौरान चांद को नग्न आंखों से ना देखें.

ग्रहण के बाद बासी खाना खाने से बचें.

ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले स्नान करें और घर की साफ सफाई करके गंगाजल छिड़कें.

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं ना करें ये काम (Chandra Grahan 2022 Pregnant Women Precautions )

चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए. यानी भगवान का स्पर्श निषेध माना जाता है.

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. धारदार चीजें जैसे- कैंची, चाकू आदि. और न तो इस समय नाखून काटना चाहिए. ग्रहण में इस चीजों का इस्तेमाल वर्जित है.

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना पकाने या खाने से बचना चाहिए. ऐसी मान्यताएं हैं कि इस समय पड़ने वाली हानिकारक किरणें भोजन को दूषित कर देती हैं. यदि आप कुछ खाना चाहती हैं तो बेहतर होगा कि पहले से ही खाने में तुलसी के कुछ पत्ते डाल दें.

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिला ग्रहण देख लेती है तो उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे की शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है.

चंद्र ग्रहण के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए. इस समय छल कपट से भी बचना चाहिए. इस दौरान किसी का अपमान नहीं करना चाहिए. साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान सर में तेल लगाने से भी बचना चाहिए. मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए. किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए.

पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है (What is Chandra Grahan?)

चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी, चांद और सूर्य के बीच आ जाती है. इस दौरान चांद धरती की छाया से पूरी तरह से छुप जाता है. पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं. इस दौरान जब हम धरती से चांद देखते हैं तो वह हमें काला नजर आता है और इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है. ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है. ज्योतिषियों का कहना है कि इस वक्त नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है. इसीलिए कई सावधानियों को बरतने की सलाह भी दी जाती है.

अब कब लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण (When Is The Next Total Solar Eclipse)

25 अक्टूबर 2022 को साल का आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण था. इसके बाद अब साल 20 अप्रैल 2023 को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा. इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को दक्षिण-पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत, हिंद महासागर, अंटार्टटिका में देखा जा सकेगा.