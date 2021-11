Chandra Grahan 2021: भारत में कब-कहां और कितने बजे दिखेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण?

Chandra Grahan 2021 Timing in India: साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण शुक्रवार, 19 नवंबर को लगने जा रहा है. ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से देखा जा सकेगा. इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को देखा गया था. इसे सुपर फ्लावर ब्लड मून कहा गया था.

खगोलविदों की मानें तो 19 तारीख को लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जैसे कुछ चुनिंदा हिस्सों से देखा जा सकेगा. वहीं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA के मुताबिक, 21वीं सदी के अंदर दुनिया करीब 228 चंद्र ग्रहण देखेगी. इस तरह हर साल लगभग तीन चंद्र ग्रहण होंगे.

क्या होता है चंद्र ग्रहण? (What is Chandra Grahan)

चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है. इस तरह पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को रोकती हैं. हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण को पाप ग्रह का प्रतीक समझा जाता है, जहां राहु-केतु चंद्रमा को बांधने का काम करते हैं.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan November 2021 date and timing In India)

खगोलविदों का दावा है कि 19 नवंबर को होने जा रही यह घटना एक आंशिक चंद्र ग्रहण है जिसकी अवधि 6 घंटे 2 मिनट बताई गई है. आंशिक चंद्र ग्रहण उस वक्त लगता है जब सूर्य और चंद्रमा पूरी तरह से एक सीध में नहीं होते हैं. साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है जो भारत के कई राज्यों में दिखाई नहीं देगा. हा,लांकि अरुणाचल प्र,देश असम जैसे राज्यों से सूर्यास्त के समय इसे कुछ देर के लिए देखा जा सकेगा.

कहां और कितने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण? (When and where to watch Chandra Grahan)

मौसम विभाग के अनुसार, यह आंशिक चंद्र ग्रहण पोर्ट ब्लेयर से शाम 5 बजकर 38 मिनट पर देखा जा सकेगा. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की कुछ जगहों से ये 6 बजकर 21 मिनट पर सिर्फ 2 मिनट के लिए दिखाई पड़ सकता है. सिक्किम, ओडिशा, अंडमान और निकोबार आईलैंड जैसी जगहों पर ये दिखाई दे सकता है.

कैसे देखें चंद्र ग्रहण? (How To Watch Live Chandra Grahan 2021)

साल के आखिरी चंद्र ग्रहण को वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट (VTP) पर 18 नवंबर 2021 को रात 11 बजे से लाइव देखा जा सकेगा. VTP दुनियाभर के एस्ट्रोफोटोग्राफरों का एक ग्रुप है जिसमें खगोलीय घटनाओं की लाइव कमेंट्री सुनी जा सकती है.

कब लगेगा अगला चंद्र ग्रहण? (Next Chandra Grahan in India

19 नवंबर 2021 के बाद अगला चंद्र ग्रहण पूरे एक वर्ष बाद 8 नवंबर 2022 को लगेगा.