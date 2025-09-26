Budh Gochar 2025: नवरात्र के बाद बदलेगी इन तीन राशियों की किस्मत, होगा बेशुमार धनलाभ

Budh Gochar 2025: शारदीय नवरात्र के बाद 3 अक्टूबर 2025 को व्यापार के दाता बुध तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. बता दें कि बुध ग्रह लगभग 23 दिन बाद एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं. जब-जब बुध ग्रह की चाल में बदलाव होता है, उसका असर सभी राशियों पर पड़ता है. इस बार बुध के राशि परिवर्तन से 3 राशियों की किस्मत चमक सकती है. आइए जानते हैं वो तीन राशियां कौन-कौन सी हैं.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए बुध ग्रह का गोचर बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा. बुध ग्रह आपकी राशि से धन और वाणी स्थान पर संचरण करेंगे. ये कारक मेष राशि राशि वालों को धनलाभ पहुंचाएगा. आपके जीवन के सभी लक्ष्य पूरे होंगे. आपकी कम्युनिकेशन में सुधार होगा. इससे लोग आपसे प्रभावित होंगे. अगर जातक नौकरीपेशा है तो सैलेरी में इजाफा हो सकता है. आपकी मेहनत की सराहना होगी और प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपका प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा.

तुला राशि

बुध ग्रह का यह परिवर्तन तुला राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय महत्वपूर्ण साबित होंगे. परिवार और मित्रों के साथ तालमेल बेहतर होगा, जिससे आपके निजी रिश्ते पहले से अधिक मजबूत बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आएगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से यह समय स्थिरता प्रदान करेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. लंबी यात्राओं की भी संभावना है, जो आपके लिए लाभकारी और आनंददायक सिद्ध होंगी.

मीन राशि

बुध ग्रह का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ और अनुकूल रहने वाला है. इस समय आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. मीन राशि वालों को रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने लगेगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारी वर्ग को लाभकारी सौदे और नए संपर्कों का फायदा होगा. करियर से जुड़ी यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी.

