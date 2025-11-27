scorecardresearch
 

Baba Venga Predictions 2025: बाबा वेंगा की सालों पहले की गई ये भविष्यवाणी साल खत्म होते-होते हो गई सच!

Baba Venga Predictions 2025: 12000 साल बाद फटे इथियोपिया के ज्वालामुखी ने दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन इसके साथ बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों ने भी जोर पकड़ रखा है. सोशल मीडिया पर हजारों लोग मान रहे हैं कि 2025 वाली उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है, जबकि वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक प्राकृतिक घटना बता रहे हैं. क्या यह संयोग है या सच में भविष्यवाणी है. चलिए जानते हैं.

क्या बाबा वेंगा ने इथोपिया में फटे ज्वालामुखी की करी थी भविष्यवाणी (Photo: ITG)
क्या बाबा वेंगा ने इथोपिया में फटे ज्वालामुखी की करी थी भविष्यवाणी (Photo: ITG)

Baba Venga Predictions 2025: 23 नवंबर को इथोपिया में फटे ज्वालामुखी हायली गुबी ने पूरे विश्व में हड़कंप मचा दिया, जिसका असर भारत तक देखने को मिला. यह ज्वालामुखी पूरे 12000 साल बाद फटा है. वैज्ञानिकों ने इस घटना को इतिहास में सबसे असाधारण घटनाओं में से एक बताया है. लोगों की मानें तो ये कोई संयोग नहीं है क्योंकि इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में एक भविष्यवक्ता ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी. इस भविष्यवक्ता का नाम है बुल्गेरियन महिला ''बाबा वेंगा''. इनकी की गई कईं भविष्यवाणियां पहले भी सच साबित हुई हैं, जिसकी वजह से यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं. 

बाबा वेंगा ने 1986 के चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, 9/11 आतंकवादी हमला और राजकुमारी डायना की मृत्यु की भी भविष्यवाणियां की थी, जिनको सबसे ज्यादा सटीक माना गया. उन्होंने साल 2025 के लिए भी कईं भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें से एक भविष्यवाणी इसी हफ्ते सच हो गई है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है.

23 नवंबर को फटा था ज्वालामुखी

बाबा वेंगा ने बताई थीं 5 बातें जो सच हुईं 

रविवार, 23 नवंबर को इथियोपिया के उत्तर-पूर्व में स्थित हेयली गुबी ज्वालामुखी अचानक से फट गया था. सोशल मीडिया पर सामने आए इस ज्वालामुखी के वीडियो ने लोगों को डरा दिया था. वीडियो में धुएं और राख का बादल आसमान तक उठता दिख रहा था. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस विस्फोट का असर आसपास के गांवों और किसानों पर भी पड़ा. इस ज्वालामुखी की वजह से विमान यात्राओं पर भी रोक लगा दी गईं. 

एक आई विटनेस ने एसोसिएटेड प्रेस को अपने इस डरावने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि, 'ऐसा लगा जैसे अचानक कोई धुआ और राख वाला बम फट गया हो.' आगे उस गवाह ने बताया कि सोमवार तक उनका पूरा गांव राख से भर चुका था.

12,000 साल बाद अचानक इस ज्वालामुखी के फटने की खबर आते ही इंटरनेट पर कई नई थ्योरीज भी सामने आई. वैज्ञानिकों के मुताबिक, आखिरी बार यह ज्वालामुखी हिम युग (Ice Age) के अंत में फटा था, इसलिए लोग इसे लेकर तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं और यह बात इंटरनेट पर जंगल में आग की तरह फैल रही है.

वहीं, इस ज्वालामुखी के फटने के ठीक बाद लोगों ने बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में भी पता करना शुरू कर दिया. कई लोग तो इस बात का अंदाजा भी लगा रहे हैं कि साल 2025 वाली एक भविष्यवाणी सच हो गई है.

क्या ज्वालामुखी की भविष्यवाणी से है बाबा वेंगा का कोई संबंध?

EuroNews ने बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में दावा करते हुए बताया है कि साल 2025 में कई बार ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं. हालांकि, हर कोई इस मत से सहमत नहीं है. बहुत से लोग मानते हैं कि करीब 30 साल पहले मर चुकी एक महिला भविष्य में होने वाली घटनाओं को सही दावे के साथ कैसे बता सकती है, इसलिए इन भविष्यवाणियों पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होगा. 

ज्यादातर बाबा वेंगा के नाम पर जो भविष्यवाणियां सामने आती हैं, वह बहुत अस्पष्ट होती हैं. लोग भी इन भविष्यवाणियों को अलग-अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे ज्वालामुखी वाली भविष्यवाणी को लोग केवल हेयली गुबी से नहीं, बल्कि इस साल रूस के कमचाटका प्रायद्वीप में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से भी जोड़ रहे हैं.

लेकिन, असल में सच बात तो यह है कि ज्वालामुखी का फटना कोई बहुत अनोखी घटना या भविष्यवाणी नहीं है. ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, हर साल लगभग 50 से 70 ज्वालामुखी फटते हैं. इसलिए, ऐसे में अगर कोई भविष्यवक्ता ज्वालामुखी विस्फोट की बात कह दे, तो उसके सच हो जाने की संभावना पहले से ही काफी ज्यादा होती है. इसलिए, इसे भविष्यवाणी ना कहकर एक अंदाजा ही माना जा सकता है. 

---- समाप्त ----
