Aaj Ka Panchang: पंचांग 30 नवंबर 2020, देखें शुभ मुहूर्त और अमृत काल

पंचांग 29 नवंबर 2020: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि ,सोमवार का दिन है. सूर्य आज वृश्चिक राशि में है और चन्द्रमा आज (पूरा दिन-रात) वृषभ राशि पर संचार करेगा.

आज का दिन गुरु नानक जयंती का भी दिन है. आज के पांचांग की मदद से देखें आज के दिन का शुभ मुहूर्त , राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल. काई भी काम करने से पहले एक बार पांचांग में आज के दिन का शुभ मुहूर्त जरूर देख लें.

देखें: आजतक LIVE TV

आज का पंचांग

दिन: सोमवार,कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, त्तिथि, कार्तिक पूर्णिमा

नक्षत्र : रोहिणी नक्षत्र

आज का दिशाशूल: पूर्व दिशा

आज का राहुकाल: 8:14 AM – 9:35 AM बजे तक

सूर्योदय: सुबह 6:46 बजे

सूर्यास्त: शाम 5:37 बजे

चंद्रोदय: शाम 5:42 बजे

चंद्रास्त: सुबह 7:29 बजे

अभिजीतमुहूर्त: 11:52 AM – 12:35 PM

अमृत काल: 04:58 AM – 06:44 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - 30 Nov सुबह 06:55 बजे से 01 Dec सुबह 06:55 बजे तक