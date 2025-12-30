scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 दिसंबर 2025: आज 30 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 30 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 30 दिसंबर 2025

aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग-  30 दिसंबर  2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त

तिथि 
दशमी - 07:50 ए एम तक
द्वादशी

नक्षत्र
भरणी - 03:58 ए एम, दिसम्बर 31 तक
कृत्तिका

योग 
सिद्ध - 01:02 ए एम, दिसम्बर 31 तक
साध्य

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:13 ए एम
सूर्यास्त- 05:34 पी एम
चन्द्रोदय-01:33 पी एम
चन्द्रास्त-03:43 ए एम, दिसम्बर 31

अशुभ काल 
राहुकाल- 02:59 पी एम से 04:17 पी एम
यमगण्ड- 09:49 ए एम से 11:06 ए एम
गुलिक- 12:24 पी एम से 01:41 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:03 पी एम से 12:44 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:24 ए एम से 06:19 ए एम

