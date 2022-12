Aaj Ka Panchang: आज 29 दिसंबर 2022 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - पौष

अमांत - पौष

तिथि

शुक्ल पक्ष सप्तमी - दिसंबर 28 08:44 PM – दिसंबर 29 07:17 PM

शुक्ल पक्ष अष्टमी - दिसंबर 29 07:17 PM – दिसंबर 30 06:34 PM

नक्षत्र

पूर्वभाद्रपदा - दिसंबर 28 12:46 PM – दिसंबर 29 11:44 AM

उत्तरभाद्रपदा - दिसंबर 29 11:44 AM – दिसंबर 30 11:24 AM

योग

व्यातीपात - दिसंबर 28 02:20 PM – दिसंबर 29 11:46 AM

वरीयान - दिसंबर 29 11:46 AM – दिसंबर 30 09:45 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:11 AM

सूर्यास्त - 5:46 PM

चन्द्रोदय - दिसंबर 29 12:00 PM

चन्द्रास्त - दिसंबर 30 12:13 AM

अशुभ काल

राहु- 1:48 PM – 3:07 PM

यम गण्ड - 7:11 AM – 8:30 AM

गुलिक - 9:49 AM – 11:09 AM

दुर्मुहूर्त - 10:42 AM – 11:25 AM, 02:56 PM – 03:39 PM

वर्ज्यम् - 09:12 PM – 10:47 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:07 PM – 12:49 PM

अमृत काल - None

ब्रह्म मुहूर्त - 05:34 AM – 06:22 AM