Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 22 सितंबर 2025: आज है शारदीय नवरात्र, देखें कैसी रहेगी ग्रह नक्षत्रों की चाल

पंचांग- 22 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

पूर्णिमांत- आश्विन

अमांत- आश्विन

तिथि

प्रतिपदा - 02:55 ए एम, सितम्बर 23 तक

नक्षत्र

उत्तराफाल्गुनी - 11:24 ए एम तक

योग

शुक्ल - 07:59 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:09 ए एम

सूर्यास्त- 06:19 पी एम

चन्द्रास्त- 06:03 पी एम

चन्द्रोदय- 06:25 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल- 07:40 ए एम से 09:11 ए एम

यमगण्ड-10:43 ए एम से 12:14 पी एम

गुलिक- 01:45 पी एम से 03:16 पी एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:22 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:49 ए एम से 12:38 पी एम

---- समाप्त ----