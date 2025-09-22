scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 22 सितंबर 2025: आज है शारदीय नवरात्र, देखें कैसी रहेगी ग्रह नक्षत्रों की चाल

Aaj 22 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 22 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन

तिथि 
प्रतिपदा - 02:55 ए एम, सितम्बर 23 तक

नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 11:24 ए एम तक

योग 
शुक्ल - 07:59 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:09 ए एम
सूर्यास्त- 06:19 पी एम 
चन्द्रास्त- 06:03 पी एम
चन्द्रोदय- 06:25 ए एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 07:40 ए एम से 09:11 ए एम
यमगण्ड-10:43 ए एम से 12:14 पी एम
गुलिक-   01:45 पी एम से 03:16 पी एम

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:22 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:49 ए एम से 12:38 पी एम

---- समाप्त ----
