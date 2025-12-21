Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 दिसंबर 2025: आज 21 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 दिसंबर 2025

आज 21 December 2025 का पंचांग

आज का पंचांग- 21 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- पौष

तिथि
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा- दिसंबर 20 07:13 AM- दिसंबर 21 09:11 AM
शुक्ल पक्ष द्वितीया- दिसंबर 21 09:11 AM- दिसंबर 22 10:52 AM

नक्षत्र
पूर्वाषाढ़ा- दिसंबर 21 01:21 AM- दिसंबर 22 03:36 AM
उत्तराषाढ़ा- दिसंबर 22 03:36 AM- दिसंबर 23 05:32 AM

योग
वृद्धि- दिसंबर 20 04:17 PM- दिसंबर 21 04:35 PM
ध्रुव- दिसंबर 21 04:35 PM- दिसंबर 22 04:40 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:07 AM
सूर्यास्त- 5:41 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 21 8:07 AM
चन्द्रास्त- दिसंबर 21 6:49 PM

अशुभ काल
राहू- 4:22 PM- 5:41 PM
यम गण्ड- 12:24 PM- 1:44 PM
कुलिक- 3:03 PM- 4:22 PM
दुर्मुहूर्त- 04:17 PM- 04:59 PM
वर्ज्यम्- 11:51 AM- 01:36 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:03 PM- 12:46 PM
अमृत काल- 10:20 PM- 12:05 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:32 AM- 06:20 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- दिसंबर 22 03:36 AM- दिसंबर 22 07:08 AM
त्रिपुष्कर योग- दिसंबर 22 03:36 AM- दिसंबर 22 07:08 AM
 

---- समाप्त ----
