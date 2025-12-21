Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 दिसंबर 2025: आज 21 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

आज का पंचांग- 21 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- पौष
तिथि
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा- दिसंबर 20 07:13 AM- दिसंबर 21 09:11 AM
शुक्ल पक्ष द्वितीया- दिसंबर 21 09:11 AM- दिसंबर 22 10:52 AM
नक्षत्र
पूर्वाषाढ़ा- दिसंबर 21 01:21 AM- दिसंबर 22 03:36 AM
उत्तराषाढ़ा- दिसंबर 22 03:36 AM- दिसंबर 23 05:32 AM
योग
वृद्धि- दिसंबर 20 04:17 PM- दिसंबर 21 04:35 PM
ध्रुव- दिसंबर 21 04:35 PM- दिसंबर 22 04:40 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:07 AM
सूर्यास्त- 5:41 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 21 8:07 AM
चन्द्रास्त- दिसंबर 21 6:49 PM
अशुभ काल
राहू- 4:22 PM- 5:41 PM
यम गण्ड- 12:24 PM- 1:44 PM
कुलिक- 3:03 PM- 4:22 PM
दुर्मुहूर्त- 04:17 PM- 04:59 PM
वर्ज्यम्- 11:51 AM- 01:36 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:03 PM- 12:46 PM
अमृत काल- 10:20 PM- 12:05 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:32 AM- 06:20 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- दिसंबर 22 03:36 AM- दिसंबर 22 07:08 AM
त्रिपुष्कर योग- दिसंबर 22 03:36 AM- दिसंबर 22 07:08 AM