Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 सितंबर 2025: आज 20 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 20 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang):

पंचांग- 20 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
चतुर्दशी - 12:16 ए एम, सितम्बर 21 तक
अमावस्या

नक्षत्र
मघा - 08:05 ए एम तक
पूर्वाफाल्गुनी

योग 
साध्य - 08:07 पी एम तक
शुभ

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:08 AM
सूर्यास्त- 06:20 PM 
चन्द्रोदय- 05:30 AM
चन्द्रास्त- 05:35 PM

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:11 AM से 10:43 AM
यमगण्ड- 01:46 PM से 03:17 PM
गुलिक-     06:08 AM से 07:40 AM

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:34 AM से 05:21 AM
अमृत काल- 02:45 AM, सितम्बर 21 से 04:26 AM, सितम्बर 21
अभिजित मुहूर्त- 11:50 AM से 12:39 PM

---- समाप्त ----
