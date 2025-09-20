Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 सितंबर 2025: आज 20 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 20 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
चतुर्दशी - 12:16 ए एम, सितम्बर 21 तक
अमावस्या
नक्षत्र
मघा - 08:05 ए एम तक
पूर्वाफाल्गुनी
योग
साध्य - 08:07 पी एम तक
शुभ
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:08 AM
सूर्यास्त- 06:20 PM
चन्द्रोदय- 05:30 AM
चन्द्रास्त- 05:35 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 09:11 AM से 10:43 AM
यमगण्ड- 01:46 PM से 03:17 PM
गुलिक- 06:08 AM से 07:40 AM
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:34 AM से 05:21 AM
अमृत काल- 02:45 AM, सितम्बर 21 से 04:26 AM, सितम्बर 21
अभिजित मुहूर्त- 11:50 AM से 12:39 PM