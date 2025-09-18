scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 सितंबर 2025: आज 18 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 18 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

आज 18 सितंबर का पंचांग

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
द्वादशी - 11:24 पी एम तक

नक्षत्र
पुष्य - 06:32 ए एम तक

योग 
शिव - 09:37 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:07 ए एम
सूर्यास्त-06:24 पी एम 
चन्द्रोदय- 02:32 ए एम, 
चन्द्रास्त- 03:53 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 01:47 पी एम से 03:19 पी एम
यमगण्ड- 06:07 ए एम से 07:39 ए एम
गुलिक- 09:11 ए एम से 10:43 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:50 ए एम से 12:39 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त-04:34 ए एम से 05:21 ए एम

शुभ योग
गुरु पुष्य योग- 06:07 ए एम से 06:32 ए एम
सर्वार्थ सिद्धि योग- 06:07 ए एम से 06:32 ए एम
अमृत सिद्धि योग- 06:07 ए एम से 06:32 ए एम

