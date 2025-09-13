Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 सितंबर 2025: आज 13 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 13 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- भाद्रपद
तिथि
कृष्ण पक्ष षष्ठी- सितंबर 12 09:58 AM – सितंबर 13 07:23 AM
नक्षत्र
कृत्तिका- सितंबर 12 11:58 AM – सितंबर 13 10:11 AM
योग
हर्षण- सितंबर 12 01:43 PM – सितंबर 13 10:32 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:05 AM
सूर्यास्त- 6:28 PM
चन्द्रोदय- 10:20 PM
चन्द्रास्त- 12:03 PM
अशुभ काल
राहू- 9:11 AM – 10:44 PM
यम गण्ड- 1:50 PM – 3:23 PM
कुलिक- 06:05 AM – 07:38 AM
दुर्मुहूर्त- 06:05 AM – 06:55 AM, 6:55 PM – 7:44 PM
वर्ज्यम्- 1:11 PM – 241 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:58 AM – 12:47 PM
अमृत काल- 07:02 AM – 08:30 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:40 AM – 05:28 AM
शुभ योग
त्रिपुष्कर योग- 07:23 ए एम से 10:11 ए एम
सर्वार्थ सिद्धि योग- 10:11 ए एम से 06:05 ए एम, सितम्बर 14
रवि योग- 06:05 ए एम से 10:11 ए एम, 03:49 पी एम से 06:05 ए एम, सितम्बर 14