देश भर में मनाया जा रहा है ईस्टर, राष्ट्रपति, PM, राहुल ने दी बधाइयां

दुनियाभर में ईसाईयों का त्योहार ईस्टर आज मनाया जा रहा है. इस मौके पर भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा अन्य राजनेताओं ने भी सभी को ईस्टर की बधाइयां दीं हैं.

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईस्टर की बधाइयां देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि- सभी को ईस्टर की बधाइयां, ईसा मसीह का मृतोत्थान (resurrection) पूरी दुनिया में मनाया जाता है. जो हमें उम्मीद और खुशियां प्रदान करता है. मानवता की सहज अच्छाई में हमारे विश्वास को मजबूत करता है. दुआ करता हूं कि ईसा मसीह के उपदेश हमारे समाज के प्यार स्नेह और सौहार्द के बंधन को और और मजबूत करें.

Easter greetings to all! The resurrection of Jesus Christ, celebrated across the world, gives us hope and happiness; reaffirms our faith in innate goodness of humanity. May the teachings of Jesus Christ strengthen the bonds of love, affection and harmony in our society!