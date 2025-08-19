शराब पार्टी के बाद तकिए से मुंह दबाया, फिर नीले ड्रम में लाश को रखकर नमक डाला, बेवफा पत्नी ने ऐसे किया पति का मर्डर

अलवर जिले के खैरथल तिजारा क्षेत्र के किशनगढ़बास में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या के मामले में पुलिस ने हैरान कर देने वाला खुसाला किया है. पुलिस ने बताया कि मृतक हंसराज की पत्नी सुनीता उर्फ लक्ष्मी और उसके प्रेमी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने कैसे इस मर्डर को अंजाम दिया था.

पुलिस के अनुसार 15 अगस्त की रात हंसराज, उसकी पत्नी और जितेंद्र ने शराब पार्टी की. इसी दौरान सुनीता और जितेंद्र ने तकिए से दबाकर हंसराज की हत्या कर दी. दोनों पूरी रात शव के पास बैठे रहे. अगले दिन सुबह उन्होंने शव को घर में रखे नीले ड्रम में डाला और उसमें नमक भर दिया. इसके बाद जितेंद्र बाइक से सुनीता और उसके तीन बच्चों को लेकर फरार हो गया.

शराब पिलाकर किया था हंसराज मर्डर

जांच में सामने आया कि सुनीता और जितेंद्र के बीच पिछले चार महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था. हंसराज को इस संबंध की जानकारी हो गई थी और इसी कारण वह पत्नी के साथ मारपीट करता था. इससे परेशान होकर दोनों ने हत्या की साजिश रची.

पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने बताया कि फरार होने के बाद दोनों अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर पहुंचे, जहां लोगों ने पहचान कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

पुलिस ने मृतक के बच्चों को परिजनों को सौंपा

मृतक हंसराज के बच्चों को परिजनों के हवाले कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण और शरीर पर चोटों की स्थिति साफ होगी. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

---- समाप्त ----