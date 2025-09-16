scorecardresearch
 

सरकारी टीचर ने अपनी प्रेमिका को क्यों उतारा मौत के घाट, आखिर क्या रही ऐसी वजह

राजस्थान के बाड़मेर में सरकारी टीचर मानाराम ने शादी के दबाव से परेशान होकर प्रेमिका मुकेश कुमारी की लोहे की रॉड से हत्या कर दी. आरोपी ने शव को उसकी कार में बैठाकर वारदात को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में सच सामने आ गया. झुंझुनू निवासी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मुकेश 10 सितंबर को बाड़मेर आई थी. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को डिटेन कर हत्या का केस दर्ज किया.

बाड़मेर में सरकारी टीचर मानाराम को गिरफ्तार कर लिया गया है (Photo ITG)
बाड़मेर में सरकारी टीचर मानाराम को गिरफ्तार कर लिया गया है (Photo ITG)

राजस्थान के बाड़मेर में एक सरकारी टीचर ने अपनी प्रेमिका की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी. प्रेमिका सरकारी टीचर पर शादी का दबाव बना रही थी और शादी का झांसा देने की शिकायत लेकर पुलिस चौकी तक पहुंच गई थी. घटना बाड़मेर जिले के रीको थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर की है.

जानकारी के मुताबिक झुंझुनू के सूरजगढ़ की निवासी 37 वर्षीय मुकेश कुमारी (जो सीकर जिले के खंडेला में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर थी) का बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के चवा गांव निवासी सरकारी टीचर मानाराम से प्रेम प्रसंग चल रहा था. अगस्त 2024 में मुकेश कुमारी (जो तलाकशुदा थी) ने अखबार के एक वैवाहिक विज्ञापन छपवाया था. इसी वैवाहिक विज्ञापन के कारण मानाराम और मुकेश कुमारी की जान पहचान हुई.

वैवाहिक विज्ञापन के बाद दोनों की हुई थी जान पहचान

दोनों की जान पहचान प्यार के तब्दील हो गई और दोनों फोन पर बातचीत करने के साथ एक दूसरे से मिलने लगे. अक्सर मुकेश कुमारी मानाराम से मिलने बाड़मेर आती थी. इसका एक कारण यह भी था कि मानाराम की उसकी पत्नी से अनबन थी और वह अपनी पत्नी को छोड़कर अलग रह रहा था.

शादी का दबाव बनाते हुए प्रेमिका पहुंच गई थी पुलिस चौकी

मुकेश कुमारी सीकर के खंडेला से कार चलाकर (करीब 620 किलोमीटर) 10 सितंबर को बाड़मेर पहुंची थी. जिसके बाद से वह सरकारी टीचर के बाड़मेर स्थित मकान में 5 दिन उसके साथ रही. मुकेश मानाराम से शादी के लिए जिद करने लगी और शादी के दबाव बनाते हुए उसके परिजनों से मिलने की जिद करने लगी. जब मानाराम ने इससे इनकार कर दिया तो 14 सितंबर रविवार की शाम को प्रेमिका (मुकेश कुमारी) चवा पुलिस चौकी पहुंच गई और मानाराम पर शादी करने का झांसा देने का आरोप लगाया. पुलिस ने मानाराम को थाने बुलाया. जहां पर मानाराम ने पुलिस को बताया कि उसका तलाक अभी प्रोसेसिंग के हैं. इसलिए वह मुकेश को अपने परिजनों से नहीं मिला सकता. दोनों राजी खुशी पुलिस चौकी से एक साथ चले गए.

गुस्साए टीचर ने रॉड से वार कर प्रेमिका को उतारा मौत के घात

14 सितम्बर की रात शादी करने की बात को लेकर दोनों के विवाद बढ़ गया. गुस्से में आकर सरकारी टीचर मानाराम ने अपनी प्रेमिका (मुकेश कुमारी) पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद मानाराम डर गया. उसने प्रेमिका के शव को उसकी ऑल्टो कार में डाला और सुनसान जगह ले गया. जहां उसके शव को ड्राइविंग सीट पर रख दिया और ऑल्टो को सड़क किनारे उतार दिया. ताकि, ये वारदात हत्या ना लगकर एक सड़क हादसा लगे.

आसपास के लोगों ने पुलिस को दी सूचना

जैसे ही सोमवार की सुबह हुई तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक कार सड़क किनारे सड़क से उतरी हुई है और उसमें एक महिला का शव पड़ा है. जानकारी मिलते ही बाड़मेर एसपी के साथ सदर और रीको थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.

मौके पर पहुंची पुलिस और जांच टीमें

पुलिस ने डॉग स्क्वायड टीम, एमओवी और फॉरेंसिंक टीम को मौके पर बुलाकर सबूत जुटाने शुरू किए. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि महिला की हत्या मानाराम नामक एक सरकारी टीचर ने की है. जो चवा गांव का निवासी है और ग्रामीण थान क्षेत्र के जसाई गांव की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में थर्ड ग्रेड का टीचर है. सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी सरकारी टीचर को डिटेन कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू की.

आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस

बाड़मेर एसपी नरेंद्रसिंह मीना ने बताया कि महिला झुंझनू की निवासी हैं. जो बाड़मेर के सरकारी टीचर के संपर्क में थी. महिला उससे मिलने बाड़मेर आई थी. सरकारी टीचर ने उसकी रॉड से वार कर हत्या कर दी और इसको छुपाने के लिए उसके शव को उसी की कार के ड्राइविंग सीट पर रखकर हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी टीचर मानाराम को डिटेन कर लिया है. पुलिस आरोपी पूछताछ कर रही है. मृतका के शव को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी के रखवाया है. मृतका के परिजनों की रिपोर्ट के बाद मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करेगी.

