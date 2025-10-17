scorecardresearch
 

पहले दिल लूटती थी, फिर दौलत… कौन है ब्यूटी क्वीन काजल, जिसे गुरुग्राम से किया गया अरेस्ट

खूबसूरती और चालाकी का deadly कॉम्बिनेशन... यही कहानी है मथुरा की रहने वाली काजल की, जो शादी के नाम पर चार राज्यों में युवकों को फंसाकर उनकी दौलत लेकर फरार हो जाती थी. इस पूरी कहानी में उसकी फैमिली थी साथ निभा रही थी. राजस्थान पुलिस ने गुरुग्राम से काजल को पकड़ा है. वह एक साल तक फरार रही. जानिये काजल की पूरी कहानी...

खूबसूरती में फंसाकर लूटती थी काजल. (Photo: ITG)
खूबसूरती में फंसाकर लूटती थी काजल. (Photo: ITG)

खूबसूरती और अदाएं ऐसी कि युवा उसके जाल में फंस जाएं... और उसके पीछे पूरे परिवार की साजिश. यही कहानी है काजल की, जिसे राजस्थान पुलिस ने गुरुग्राम से पकड़ा है. वह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की रहने वाली है. पुलिस का कहना है कि काजल और उसका परिवार एक गैंग की तरह काम कर रहा था, इनका टारगेट ऐसे युवा होते थे, जिनका शादी नहीं हुई हो. ये लोग चार से पांच राज्यों में शादी के नाम पर लाखों की ठगी कर चुके हैं.

सीकर के दातारामगढ़ थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने कहा कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ताराचंद जाट नाम के शख्स ने शिकायत की थी. उसका परिचय जयपुर में भगत सिंह नाम के व्यक्ति से हुआ. ताराचंद ने अपने दो बेटों की शादी के लिए लड़की ढूंढी. भगत सिंह ने अपनी बेटियों काजल और तमन्ना की शादी की बात रख दी.

यहां देखें Video

ताराचंद तैयार हो गए. बात पक्की हुई और शादी से पहले 11 लाख रुपये तैयारियों के नाम पर लिए गए. काजल के साथ उसकी बहन तमन्ना, पिता भगत सिंह, मां सरोज और भाई सूरज भी इस पूरी ठगी की कहानी में शामिल थे. सभी मिलकर किसी से शादी करते थे. फिर जेवरात-नकदी समेटकर फरार हो जाते थे.

21 मई 2024 को जयपुर के गेस्ट हाउस में शादी होती है. काजल और उसकी बहन तमन्ना दुल्हन बनती हैं. सभी रस्में पूरी होती हैं. फिर दो दिन तक काजल, उसका परिवार और वहीं रहते हैं, इसके बाद तीसरे दिन बिना बताए गहने और कपड़े लेकर फरार हो जाते हैं.

जांच में सामने आया कि यह कोई पहला केस नहीं था. काजल इससे पहले देश के चार से पांच राज्यों में इसी तरह की धोखाधड़ी उन लोगों के साथ कर चुकी है, जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही थी. काजल दिखने में खूबसूरत है, तो जो भी उसे देखता, तुरंत पसंद कर शादी के लिए तैयार हो जाता. काजल अपनी खूबसूरती का का जाल बिछाती. युवकों से बात करती, भरोसा जीतती और शादी करती. दो-तीन दिन बाद जेवरात लेकर फरार हो जाती.

काजल पिछले एक साल से लगातार फरार थी. पुलिस से बचने के लिए अपना ठिकाना बदलती रहती थी. लेकिन पुलिस को सूचना मिली कि वह गुरुग्राम की एक सोसायटी में है. राजस्थान पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर राजस्थान लाया. गिरफ्तारी के वक्त काजल हंसती-मुस्कराती रही. वह जींस और टीशर्ट में थी, हाथों में ताजा मेहंदी लगी थी. काजल के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों में मामलों की जांच चल रही है. 

थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने कहा कि काजल और उसका पूरा परिवार पेशेवर तरीके से इस रैकेट को चला रहा था. अब तक कई शिकायतें दर्ज हैं और पुलिस बाकी मामलों की भी जांच कर रही है. हमारी अपील है कि कोई भी रिश्ता तय करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करे.

---- समाप्त ----
