शादी में रिश्तेदारों को भौकाल दिखाने के लिए Car पर लगा ली 'लाल-नीली बत्ती', लेकिन असली पुलिस से हो गया सामना

MP के उज्जैन निवासी कार ड्राइवर रवि ने खुद को मध्य प्रदेश पुलिस का ट्रैफिक इंचार्ज बताया और उसके साथी अभिषेक व सुनील ने स्वयं को पुलिस स्टाफ बताया. लेकिन राजस्थान पुलिस ने तुरंत तीनों का झूठ पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया.

Fake Police Arrest Jhalawar
राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि इन्होंने एक शादी समारोह में अपने रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को मध्य प्रदेश पुलिस का ट्रैफिक इंचार्ज और स्टाफ बताया और प्राइवेट कार पर लाल-नीली बत्ती लगा ली. 

SP अमित कुमार ने बताया कि भवानीमंडी पुलिस की एक टीम जयपुरिया मिल पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्होंने एक सफेद कार को रोका, जिस पर पुलिस बत्ती लगी हुई थी.

कार ड्राइवर रवि ने खुद को मध्य प्रदेश पुलिस का ट्रैफिक इंचार्ज बताया और कहा कि उसके साथी अभिषेक और सुनील पुलिस स्टाफ हैं.

पुलिस को यह शक हुआ और उन्होंने उनसे अपने डिपार्टमेंट के ID कार्ड और पुलिस बत्ती का परमिट दिखाने को कहा. SP ने बताया कि जब वे नहीं दिखा सके, तो पुलिस ने उनसे जवाब मांगने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे वे घबरा गए.

तभी रवि ने कहा कि उसने शादी में रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए कार पर पुलिस बत्ती लगाई थी और खुद को पुलिस ऑफिसर बताया था.

पुलिस ने तीनों लोगों  रवि बैरवा (37) उज्जैन, अभिषेक बैरवा (22) नई दिल्ली और सुनील तोमर (36) उज्जैन के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने उनके पास से वह कार भी जब्त कर ली जिसका इस्तेमाल वे सरकारी गाड़ी के तौर पर कर रहे थे.

