17 साल के लड़के को होटल ले गई महिला, नशा कराया, फिर किया यौन शोषण... पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

उदयपुर की पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण करने की दोषी महिला को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. खास बात यह है कि यह उदयपुर का पहला मामला है, जिसमें पॉक्सो कोर्ट ने किसी महिला को दोषी मानते हुए इतनी सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) महेंद्र ओझा ने बताया कि यह घटना वर्ष 2023 की है. प्रतापनगर थाना क्षेत्र में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसमें कहा गया था कि कानोड़ की रहने वाली महिला शेखा बानू ने 17 साल के लड़के को नशे की हालत में अपने साथ रखा और बार-बार उसका यौन शोषण किया. 12 मार्च 2023 को परिजनों ने नाबालिग लड़के को उदयपुर की सवीना कृषि मंडी के पास स्थित एक होटल में महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था.

यह भी पढ़ें: 'किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं...', नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

नाबालिग के परिजनों ने शिकायत में कहा था कि महिला, उनके नाबालिग बेटे को नशा करवाकर यौन शोषण करती और फोटो-वीडियो भी बना लेती थी. इसके बाद इन्हें वायरल करने की धमकी देकर बार-बार शोषण करती थी. पुलिस ने इस शिकायत की जांच के बाद शेखा बानू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र ओझा ने महिला के खिलाफ 15 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए.

Advertisement

इसी के साथ तर्क दिया कि महिला के मोबाइल से किशोर के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बरामद हुए हैं. इन्हीं के जरिए ब्लैकमेल कर उसने कई बार किशोर का शोषण किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद पर जज संजय भंडारी ने महिला को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि यह उदयपुर का अभी तक का एकमात्र मामला है, जिसमें पॉक्सो कोर्ट ने किसी महिला को सजा सुनाई है.

---- समाप्त ----