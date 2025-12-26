scorecardresearch
 
हॉस्पिटल के बेड से उठा पेशेंट, महिला मरीज पर कैंची से किए ताबड़तोड़ वार, मच गया हड़कंप

उदयपुर के हिरणमगरी क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज ने पास के बेड पर सो रही युवती पर कैंची से अचानक हमला कर दिया. घटना से वार्ड में हड़कंप मच गया. घायल युवती का इलाज जारी है. पुलिस ने आरोपी मरीज को हिरासत में ले लिया है. सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

हॉस्पिटल बेड से उठा पेशेंट, महिला मरीज पर कैंची से किए ताबड़तोड़ वार (Photo: ITG)
राजस्थान में उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज ने दूसरे बेड पर सो रही मरीज पर कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावर मरीज अर्धनग्न हालत में बेड से उठकर पास ही बेड पर लेटी युवती के पास पहुंचा और अचानक कैंची उठाकर हमला कर दिया. इस हमले में युवती के सिर और छाती पर चोटें आईं है. अचानक हुई घटना से वार्ड में अफरा-तफरी मच गई.

हॉस्पिटल स्टाफ दौड़कर पहुंचा और हमलावर को वहां से हटाया. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. यह घटना कनक हॉस्पिटल में गुरुवार सुबह करीब 6:41 बजे हुई. सूचना पर हिरण मगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावर खरबड़ियां निवासी नरेंद्र मीणा को हिरासत में ले लिया है जिसका पहले से हाथ टूटा हुआ था और वह हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था.

आरोपी के डिस्चार्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी. इधर मध्यप्रदेश निवासी घायल युवती पूजा मीणा का भी इलाज चल रहा है .सबसे बड़ी बात तो ये है कि युवती ने कार्रवाई नहीं कराने को लेकर रिपोर्ट दी है. उसने ऐसा क्यों किया, यह पता नहीं है, लेकिन पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है.

हॉस्पिटल स्टाफ ने हमलावर से हमले का कारण पूछा, लेकिन वह कुछ स्पष्ट नहीं बता पाया. उसने सिर्फ इतना कहा कि बस ऐसे ही हो गया. दोनों मरीजों को अलग-अलग आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है.ह मलावर के परिजनों से उसकी हिस्ट्री पता की तो उन्होंने बताया कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था. डॉक्टर की मानें तो हमलावर मानसिक रूप से ठीक है, लेकिन इसने अचानक ये कदम क्यों उठाया सभी हैरान है.

