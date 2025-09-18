पहले 3 साल की बेटी के गोद में सुलाया, फिर फेंक दिया झील में, प्रेमी के लिए महिला का शर्मनाक कांड

राजस्थान में अजमेर के क्रिश्चनगंज पुलिस ने ऐसी कलयुगी मां को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी तीन साल की बेटी को आनासागर झील में फेंक कर उसकी हत्या कर दी. महिला अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहती थी.

जानकारी देते हुए सीओ रूद्र शर्मा ने बताया कि मंगलवार की देर रात करीब चार बजे बाद बजरंग गढ चौराहे के निकट एक महिला पुरूष को देखकर संदेह हुआ तो उन्हें पूछताछ के लिए रोका गया. महिला ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि उसकी तीन साल की बेटी गुम हो चुकी है और वे उसकी तलाश कर रहे हैं.

पुलिस ने दोनों को साथ लेकर अभय कमांड सेन्टर से सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया तो पता लगा कि मंगलवार की रात दस बजे से डेढ़ बजे तक महिला के साथ उसकी बच्ची थी. प्रकरण में संदेह होने पर फिर से सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो सामने आया कि महिला पुरानी आनासागर चौपाटी पर गई थी. यहां उसने अपनी बच्ची को रात डेढ़ बजे बाद झील में धक्का दे दिया.

इससे पहले उसने बच्ची को चौपाटी पर ही गोद में लेकर सुलाया था और उसके सोने के बाद उसे धक्का दे दिया. गहनता से पूछताछ करने पर यूपी बनारस जिले के सकुलपुरा की रहने वाली अंजलि उर्फ प्रिया सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसके साथ अकलेश गुप्ता भी था जिसे अंजलि ने वारदात को अंजाम देकर रात दो बजे फोन करके बुलाया था. दोनों यूपी के ही रहने वाले हैं. अंजलि ने अपने पति को छोड़ रखा है और अब वह बेटी से पीछा छुड़ाना चाहती थी.

वह अपने लिविंग पार्टनर अकलेश गुप्ता के साथ यहां दातानगर में रहा करती थी. बच्ची का शव खुद तैरते हुए आनासागर झील के ऊपर आया तो पुलिस ने उसे बरामद कर लिया. पुलिस के अनुसार बनारस में अंजलि के पति ने पत्नी और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा रखी है.

---- समाप्त ----