रील का रियल रिएक्शन…जयपुर के इन्फ्लुएंसर की पिटाई कर निकाला जुलूस !

जयपुर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनवारी छेड़वाल की एक विवादित रील उन पर भारी पड़ गई. कथित गौ सेवकों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज युवकों ने उसकी दुकान से उठाकर बाजार में जुलूस निकाला और मारपीट की. घटना का वीडियो वायरल हो गया. मामला तुंगा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर स्थिति संभाली.

जयपुर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनवारी छेड़वाल की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी (Photo ITG)
सोशल मीडिया पर चंद सेकंड की रील कब जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए, इसका ताजा उदाहरण जयपुर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनवारी छेड़वाल का मामला है. गौ सेवकों को लेकर बनाई गई एक विवादित रील ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि बनवारी को अपनी ही दुकान से उठाकर भरे बाजार में घुमाया गया और सरेआम पिटाई का सामना करना पड़ा. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

घटना 17 दिसंबर की है और तुंगा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. दोपहर के वक्त बनवारी छेड़वाल अपनी फुटवेयर की दुकान पर बैठा था. रोज की तरह दुकान पर चहल-पहल थी, लेकिन उसे क्या पता था कि सोशल मीडिया पर डाली गई उसकी रील, कुछ ही घंटों में हकीकत का ऐसा जवाब देगी. तभी कुछ युवक उसकी दुकान पर पहुंचे, पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया.

आरोप है कि युवाओं ने बनवारी की दुकान पर ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद कॉलर पकड़कर उसे दुकान से बाहर निकाला गया और नंगे पांव पूरे बाजार में घुमाया गया. लोग तमाशबीन बने रहे और बनवारी से सरेआम माफी भी मंगवाई गई. यह पूरा दृश्य किसी सजा-ए-आम जैसा नजर आया, जिसे किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

असल में पूरे विवाद की वजह बनवारी द्वारा बनाई गई वही रील थी, जिसमें उसने कथित गौ रक्षकों को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. रील में बनवारी ने गौ सेवकों को गालियां देते हुए कहा था कि पहले अपने मां-बाप की चिंता करें, जो भूखे मर रहे हैं. उसने यह दावा भी किया था कि वह गौ रक्षा पर स्टडी कर रहा है और अपनी आंखों से कई गौ रक्षकों की हकीकत देख चुका है.

यहीं नहीं, रील में की गई टिप्पणियां यहीं तक सीमित नहीं रहीं. बनवारी ने कथित गौ रक्षकों की बहनों को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक बयान दिए और उन पर गंभीर आरोप लगाए. उसने यह तक कह दिया कि चंदे के पैसों से नशा किया जाता है. रील सामने आते ही स्थानीय युवाओं में भारी आक्रोश फैल गया और गुस्सा सड़कों पर उतर आया. घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. तुंगा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाने की कोशिश की, जिसके बाद फिलहाल मामला शांत हो गया.

---- समाप्त ----
