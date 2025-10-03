scorecardresearch
 

ट्रैक्टर से जा रहा था रावण का पुतला, ग्राउंड पर पहुंचने से पहले लगी आग... सड़क पर मच गई अफरा-तफरी, Video

जयपुर में रावण दहन से पहले शाहपुरा इलाके में एक घटना हो गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. दरअसल, रावण का पुतला ट्रैक्टर में लादकर दशहरा मैदान ले जाया जा रहा था, तभी अचानक उसमें आग लग गई. आग और धमाकों की वजह से सड़क के आसपास का इलाका दहल गया. इस दौरान ड्राइवर ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई.

ट्रैक्टर पर लदे पुतले में लगी आग. (Photo: ITG)
जयपुर के शाहपुरा इलाके में दशहरा पर ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों की धड़कनें बढ़ा दीं. खातेड़ी कस्बे से तैयार होकर निकला रावण का पुतला जैसे ही दशहरा मैदान पहुंचने को था, तभी बीच रास्ते ट्रैक्टर पर ही किसी ने पुतले में आग लगा दी. इस घटना से आसपास मौजूद लोग भयभीत हो गए और अफरा-तफरी मच गई. इस मामले का वीडियो सामने आया है.

तेज हवा के झोंकों ने आग को भड़का दिया और देखते ही देखते रावण धू-धूकर जल उठा. रावण के अंदर रखे पटाखों के धमाके सड़कों पर होने लगे. अचानक हुए धमाकों से बाजार में भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. 

लोगों ने बताया कि पुतले को वाहन पर लादकर दशहरा मैदान लाया जा रहा था. चालक ने अचानक देखा कि रावण के पुतले में आग फैल गई है. कुछ ही देर में आग और भड़क उठी. इस दौरान वाहन चालक ने स्पीड बढ़ा दी और भीड़भाड़ वाली जगह से सुरक्षित स्थान की ओर ले गया.

यहां देखें Video

कुछ ही सेकंड में आग इतनी बढ़ गई कि धमाके होने लगे, तभी समय रहते नीचे कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी. चलती गाड़ी पर लदे रावण के पुतले में आग लगते देख सड़क पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: कहीं जलकर तो कहीं गलकर हुआ रावण का अंत... देशभर में ऐसे मनाई गई विजयदशमी, VIDEO

आनन-फानन में सूचना पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड को दी गई. मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. इस दौरान आसपास के लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए. स्थानीय लोग और आयोजक इस घटना से सकते में हैं. उनका कहना है कि यदि आग पर तुरंत नियंत्रण नहीं पाया जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी. हालांकि, समय पर दमकल की मदद मिलने से आग बुझा दी गई.

