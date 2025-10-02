कहीं जलकर तो कहीं गलकर हुआ रावण का अंत... देशभर में ऐसे मनाई गई विजयदशमी, VIDEO

देशभर में आज विजयादशमी धूमधाम से मनाई गई, लेकिन कई शहरों में बारिश ने रावण दहन के कार्यक्रम में खलल डाला. हालांकि कुछ जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम जोरशोर से मनाया गया. अलग-अलग शहरों में रावण के पुतले जलाए गए. बुराई पर अच्छाई की जीत के इस उत्सव में पूरे देश ने हिस्सा लिया. युग कोई भी हो अंहकार रूपी रावण का भस्म होना समय का शाश्वत नियम है, और इसीलिए पूरा देश इस उत्सव में शामिल है, रावण के अलावा मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके गए. दशहरे के इस पावन पर्व पर मां दुर्गा और शस्त्रों की पूजा भी की जाती है.
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में विजयादशमी का त्यौहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया. हज़ारों लोगों ने इस उत्सव में हिस्सा लिया, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया. श्रीनगर में भी रावण के पुतले का दहन किया गया. उधर, पंजाब के लुधियाना में रावण का पुतला फूंका.
#WATCH | Jammu and Kashmir: 'Ravan Dahan' being performed in Srinagar, as part of #DussehraCelebration pic.twitter.com/s7deEuw7DC— ANI (@ANI) October 2, 2025
#WATCH | J&K | 'Ravan Dahan' being performed in Jammu, on the occasion of #Dussehra pic.twitter.com/My6i9RAOS4— ANI (@ANI) October 2, 2025
#WATCH | Punjab | 'Ravan Dahan' being performed in Ludhiana, as part of #DussehraCelebration pic.twitter.com/wUplPsGZ5m— ANI (@ANI) October 2, 2025
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को लालकिले में दशहरा समारोह में हिस्सा लिया और कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर एक निर्णायक विजय का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि दशहरा हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत, विनम्रता की अहंकार पर, और प्रेम के घृणा पर विजय का संदेश देता है.
#WATCH | Delhi: On #VijayaDashami, President Droupadi Murmu says, "...Humankind thrives with the victory of good. When the demon of terrorism attacks humankind, it becomes essential to hunt it. Operation Sindoor by the Indian forces is a symbol of the victory of humanity over the… pic.twitter.com/vJ4eWUKJN3— ANI (@ANI) October 2, 2025
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विजयदशमी धूमधाम से मनाई गई. वाराणसी में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला फूंका गया.
#WATCH | Uttar Pradesh | 'Ravan Dahan' being performed in Varanasi, on the occasion of #Dussehra pic.twitter.com/U7TjgBCL1l— ANI (@ANI) October 2, 2025
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित दशहरा महोत्सव में शामिल हुए. इस दौरान रावण दहन किया गया.
#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami attends the Dussehra Festival organised at Parade Ground, Dehradun on #VijayaDashami pic.twitter.com/l6xq4hVMoO— ANI (@ANI) October 2, 2025