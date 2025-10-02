scorecardresearch
 

कहीं जलकर तो कहीं गलकर हुआ रावण का अंत... देशभर में ऐसे मनाई गई विजयदशमी, VIDEO

देश के कई शहरों में आज बारिश ने रावण दहन कार्यक्रम में खलल डाला. इसके बावजूद अलग-अलग शहरों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए. दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई हिस्सों में रावण का पुतला फूंका गया.

उत्तर भारत के कई जिलों में बारिश ने रावण दहन में खलल डाला (Photo: ITG)
उत्तर भारत के कई जिलों में बारिश ने रावण दहन में खलल डाला (Photo: ITG)

देशभर में आज विजयादशमी धूमधाम से मनाई गई, लेकिन कई शहरों में बारिश ने रावण दहन के कार्यक्रम में खलल डाला. हालांकि कुछ जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम जोरशोर से मनाया गया. अलग-अलग शहरों में रावण के पुतले जलाए गए. बुराई पर अच्छाई की जीत के इस उत्सव में पूरे देश ने हिस्सा लिया. युग कोई भी हो अंहकार रूपी रावण का भस्म होना समय का शाश्वत नियम है, और इसीलिए पूरा देश इस उत्सव में शामिल है, रावण के अलावा मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके गए. दशहरे के इस पावन पर्व पर मां दुर्गा और शस्त्रों की पूजा भी की जाती है.

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में विजयादशमी का त्यौहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया. हज़ारों लोगों ने इस उत्सव में हिस्सा लिया, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया. श्रीनगर में भी रावण के पुतले का दहन किया गया. उधर, पंजाब के लुधियाना में रावण का पुतला फूंका.

 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को लालकिले में दशहरा समारोह में हिस्सा लिया और कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर एक निर्णायक विजय का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि दशहरा हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत, विनम्रता की अहंकार पर, और प्रेम के घृणा पर विजय का संदेश देता है.
 

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विजयदशमी धूमधाम से मनाई गई. वाराणसी में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला फूंका गया.
 


उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित दशहरा महोत्सव में शामिल हुए. इस दौरान रावण दहन किया गया. 

