जब गहलोत के मंत्री की सभा में फेंके गए जूते चप्पल, सचिन पायलट के लिए लगे नारे Video

राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री अशोक चांदना की सभा में जमकर जूते चप्पल चले. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में कुछ लोग सचिन पायलट को लेकर नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं कुछ लोग जूते चप्पल भी उछाल रहे हैं. ये घटना पुष्कर की बताई जा रही है. इसका घटना के बाद अशोक चांदना ने सचिन पायलट पर निशाना भी साधा है.

दरअसल, राजस्थान के युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना पुष्कर में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि विसर्जन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. जब अशोक चांदना अपना भाषण देने पहुंचे तो उन पर जूते फेंके गए और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए गए.





#WATCH | Ajmer, Rajasthan: Shoes & slippers were allegedly thrown by miscreants in crowds as chants of Sachin pilot emerged during a program of Rajasthan Sports minister Ashok Chandna (12.09) pic.twitter.com/j0NWi7mZUT