scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान में बारिश का कहर... बाढ़ जैसे हालात होने से कई जिलों में स्कूल बंद, 6 की मौत

राजस्थान में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. पिछले 24 घंटे में छह लोगों की मौत हुई है, जिनमें उदयपुर में चार बच्चे और झालावाड़ में दो शिक्षक शामिल हैं. जयपुर, नागौर, अजमेर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. कई जिलों में सड़कें डूबीं, बिजली ठप रही और राहत-बचाव कार्य जारी है. वहीं, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

Advertisement
X
लोगों से सतर्क रहने की अपील.(Photo: AI-generated)
लोगों से सतर्क रहने की अपील.(Photo: AI-generated)

राजस्थान में बीते 24 घंटे से हो रही भारी ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. अलग-अलग घटनाओं में छह लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें चार नाबालिग और एक सरकारी स्कूल शिक्षक शामिल हैं. मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिन तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार सुबह 8:30 बजे तक दौसा जिले में सर्वाधिक 29 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. बूंदी, सवाई माधोपुर और कोटा जिलों में कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. राहत व बचाव कार्य जारी है. झालावाड़ जिले में रविवार को चार लोग चांगेरी पुलिया पर बह रहे पानी को पार करने की कोशिश में कार समेत बह गए. 

यह भी पढ़ें: उदयपुर में निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरा, एक बच्ची की मौत, दूसरी घायल

सम्बंधित ख़बरें

Catastrophe in Rajasthan due to flooding, many cities submerged.
राजस्थान में जल प्रलय! घर-सड़कें डूबीं, गांव बने टापू, देखें विशेष 
rajasthan flood
राजस्थान में मॉनसून की आफत! बाढ़ में फंसे लोग, पलटी नाव, देखें रिपोर्ट 
राजस्थान: भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां और नाले  
Devastation from floods in Rajasthan, chaos in Sawai Madhopur.
राजस्थान में बाढ़ का तांडव, सवाई माधोपुर में हाहाकार 
तीन लोगों की बाल बाल बची जान (Photo: Screengrab)
सवाई माधोपुर: लटिया नाले के तेज बहाव में फंसी कार, तीन लोगों की बाल-बाल बची जान 

इनमें विजय नगर, गंगानगर निवासी और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुडायला के शिक्षक नीरज सिंह शेखावत (49) और हरि बल्लभ खटी (60) के शव बरामद कर लिए गए, जबकि शिक्षक वेंगोपल और लेक राज माली (35) अब भी लापता बताए जा रहे हैं. उदयपुर के डबोक क्षेत्र में चार नाबालिग बच्चे लक्ष्मी गमेती (14), भावेश (14), राहुल (12) और शंकर (13) पानी से भरी खदान में डूब गए. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव बरामद कर लिए हैं. ग्रामीणों ने खदान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

Advertisement

जयपुर शहर में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं. कई इलाकों में पानी घुटनों तक भर गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ. जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने सोमवार और मंगलवार को सभी सरकारी व निजी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है. विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मर में खराबी के चलते कई इलाकों में घंटों बिजली बाधित रही.

किशन बाग और स्वर्ण जयंती पार्क तीन दिनों के लिए बंद

जयपुर विकास प्राधिकरण ने किशन बाग और स्वर्ण जयंती पार्क को तीन दिन के लिए बंद कर दिया है. महाराणा भूपाल सिंह अस्पताल में भी पानी घुस गया. नागौर, अजमेर और टोंक जिले भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. सवाई माधोपुर जिले के कई गांव, विशेषकर सुरवाल बांध के आसपास के इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं. लोग घरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है. वहीं, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement