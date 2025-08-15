उदयपुर में निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरा, एक बच्ची की मौत, दूसरी घायल

राजस्थान के उदयपुर में पाथर पाड़ी गांव में मंगलवार को निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार, निर्माणाधीन विद्यालय के समीप से दो बच्चियां गुजर रही थीं, तभी अचानक स्कूल का अधूरा छज्जा भरभराकर गिर पड़ा और दोनों बालिकाएं इसकी चपेट में आ गईं. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मलबे से दोनों को बाहर निकाला, लेकिन एक बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ. उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार, डिप्टी राजेंद्र सिंह राठौड़, थानाधिकारी मुगला राम, सीबीओ विजय लक्ष्मी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया.

निर्माण कार्य में खराब सामग्री का इस्तेमाल

अधिकारियों ने मौके पर मौजूद ठेकेदार और निर्माण एजेंसी के बारे में जानकारी जुटाई और संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू की. स्थानीय लोगों ने प्रशासन को बताया कि निर्माण कार्य के दौरान कई बार दरारें और कमजोर ढांचा देखने को मिला था, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है. मृत बच्ची के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि घायल बच्ची के परिवार वाले उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों की मदद ले रहे हैं. प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही मृत बालिका के परिवार को मुआवजा देने और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है.



