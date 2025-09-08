राजस्थान में बारिश का कहर, मकान ढहने से भाई-बहन की मौत, भूस्खलन से सड़कें बंद

राजस्थान में रविवार और सोमवार को लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. प्रदेश के कई जिलों में मकान गिरने, भूस्खलन और नदियों-नालों में पानी बढ़ने से हादसों की बाढ़ आ गई है. अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.

मकान गिरने से भाई-बहन की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र के डुबोकर गांव में रविवार देर रात दो मंजिला मकान भरभराकर गिर पड़ा. इस हादसे में एक भाई और बहन की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान स्थानीय निवासियों के रूप में हुई है. हादसे में उनकी मां समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इसी तरह, सवाई माधोपुर जिले के बरवाड़ा क्षेत्र में सोमवार सुबह एक सरकारी स्कूल भवन का हिस्सा ढह गया. गनीमत रही कि यह हादसा छात्रों के स्कूल पहुंचने से पहले हुआ, जिससे बड़ा नुकसान टल गया.

उदयपुर में भूस्खलन

उदयपुर जिले में भी बारिश का कहर देखने को मिला. झाड़ोल के पास भूस्खलन होने से उदयपुर-झाड़ोल राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया. सड़क पर बड़े-बड़े पत्थर गिर जाने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. वहीं, जिले के सायरा क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति मोरेल नदी पर बने पुलिया को पार करते समय तेज धारा में बह गया.

बारिश बनी मुसीबत

भारी बारिश की वजह से उदयपुर, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा समेत कई जिलों में सोमवार को स्कूल बंद रखे गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पर बना गहरा दबाव अगले 24 घंटे में कमजोर हो सकता है.

विभाग ने जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और छह जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

