scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान में बारिश का कहर, मकान ढहने से भाई-बहन की मौत, भूस्खलन से सड़कें बंद

राजस्थान में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है. भरतपुर के डीग में मकान ढहने से भाई-बहन की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हैं. उदयपुर में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है. सवाई माधोपुर में स्कूल भवन का हिस्सा गिरा, लेकिन बड़ा हादसा टल गया. मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

Advertisement
X
मकान गिरने से दो लोगों की मौत (Photo: AI-generated)
मकान गिरने से दो लोगों की मौत (Photo: AI-generated)

राजस्थान में रविवार और सोमवार को लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. प्रदेश के कई जिलों में मकान गिरने, भूस्खलन और नदियों-नालों में पानी बढ़ने से हादसों की बाढ़ आ गई है. अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.

मकान गिरने से भाई-बहन की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र के डुबोकर गांव में रविवार देर रात दो मंजिला मकान भरभराकर गिर पड़ा. इस हादसे में एक भाई और बहन की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान स्थानीय निवासियों के रूप में हुई है. हादसे में उनकी मां समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस गिरफ्त में लूटकांड को अंजाम देने वाले प्रेमी-प्रेमिका. (Photo: Satish Sharma/ITG)
उदयपुर: प्रेमिका-प्रेमी ने मिलकर दोस्त से लूटे 5 लाख रुपये, 3 गिरफ्तार 
हेलीकॉप्टर से यात्रा का एक तरफ का किराया 5200 रुपए था.(Photo:ITG)
हेलिकॉप्टर लेकर परीक्षा देने पहुंच गए 4 छात्र, उत्तराखंड में बंद रास्तों को दी मात 
ग्राहकों पर टूट पड़े रेस्टोरेंट कर्मचारी.(Photo:screengrab)
जयपुर के फेमस रेस्टोरेंट में ग्राहकों की पिटाई, युवतियों को भी नहीं बख्शा; Video 
माउंट आबू में टूटी सड़क की भयानक तस्वीर 
Broken road
माउंट आबू में भारी बारिश से बुरी तरह टूटा मुख्य मार्ग, सामने आई भयानक तस्वीर 

इसी तरह, सवाई माधोपुर जिले के बरवाड़ा क्षेत्र में सोमवार सुबह एक सरकारी स्कूल भवन का हिस्सा ढह गया. गनीमत रही कि यह हादसा छात्रों के स्कूल पहुंचने से पहले हुआ, जिससे बड़ा नुकसान टल गया.

उदयपुर में भूस्खलन

उदयपुर जिले में भी बारिश का कहर देखने को मिला. झाड़ोल के पास भूस्खलन होने से उदयपुर-झाड़ोल राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया. सड़क पर बड़े-बड़े पत्थर गिर जाने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. वहीं, जिले के सायरा क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति मोरेल नदी पर बने पुलिया को पार करते समय तेज धारा में बह गया.

Advertisement

बारिश बनी मुसीबत

भारी बारिश की वजह से उदयपुर, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा समेत कई जिलों में सोमवार को स्कूल बंद रखे गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पर बना गहरा दबाव अगले 24 घंटे में कमजोर हो सकता है.

विभाग ने जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और छह जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement