राजस्थान: हत्या के आरोपी ने जेल से छूटते ही निकाला जुलूस, पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन

राजस्थान के दौसा जिले की धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक हत्याकांड के आरोपी का है, जो हाल ही में जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया. जैसे ही वह मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा, उसके समर्थकों ने जुलूस निकाला.

आरोपी गाड़ी के सनरूफ से साफा बांधकर खड़ा था और मानो यह जताने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जेल से रिहाई किसी जीत से कम नहीं. उसके साथ चल रहे समर्थक डीजे पर नाचते-गाते दिखाई दिए और बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला भी इस जुलूस में शामिल हुआ.

इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया. लोगों ने इस पूरे जुलूस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया.

पिछले साल हुआ था हत्याकांड

दरअसल, 8 अगस्त 2023 को सीताराम मीना समेत कई बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर निरंजन मीना की बेरहमी से पिटाई की थी. इस हमले में निरंजन मीना की मौत हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सीताराम मीना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बुधवार को सीताराम जमानत पर छूटकर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा. इसके बाद ही इस जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें खुलेआम कानून का मजाक उड़ाया गया.

Advertisement

सात आरोपी गिरफ्तार

थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि जुलूस निकालकर आमजन में भय फैलाने की कोशिश की गई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के आरोपी सीताराम मीना (30) पुत्र विजय मीना निवासी मीना सीमला सहित उसके छह साथियों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें भीम मीना (35) पुत्र बिजेंद्र मीना निवासी खेड़ीसीस, महेश (21) पुत्र गोवर्धन बैरवा निवासी गहरौली, आकाश (25) पुत्र सुमेर सिंह मीना निवासी सिकराय, रिंकु (25) पुत्र सियाराम मीना निवासी गिरधारीपुरा, हरिओम उर्फ बिट्टू (19) पुत्र राजेश निवासी सिकराय और नरेश (25) पुत्र प्रहलाद निवासी गिरधारीपुरा शामिल हैं.

पुलिस ने बताया कि इन सभी पर सड़कों पर डीजे बजाकर जुलूस निकालने और क्षेत्र में खौफ फैलाने का आरोप है.

---- समाप्त ----