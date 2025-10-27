scorecardresearch
 

कोटा में हाईवे पर निकला 10 फीट का अजगर, टोल स्टाफ ने रोकी गाड़ियां, स्नेक कैचर ने बचाई जान

राजस्थान के कोटा में नेशनल हाईवे पर देर रात 10 फीट लंबा अजगर निकल आया. नयागांव टोल प्लाजा के पास अजगर को देखकर वाहनों की रफ्तार थम गई. टोल स्टाफ ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ियों को रोक दिया और स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया.

हाईवे पर पकड़ा 10 फीट लंबा अजगर (Photo: Screengrab)
हाईवे पर पकड़ा 10 फीट लंबा अजगर (Photo: Screengrab)

राजस्थान के कोटा जिले में देर रात नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सड़क के बीच 10 फीट लंबा अजगर निकल आया. यह घटना नयागांव टोल प्लाजा के पास हुई. रात करीब एक बजे अजगर धीरे-धीरे सड़क पार कर रहा था. टोल कर्मियों ने तुरंत वाहनों की रफ्तार रोक दी ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो.

अजगर के सड़क पार करने के बाद वह टोल प्लाजा की वाहन वजन तोलने वाली मशीन के नीचे जाकर छिप गया. टोल स्टाफ ने तुरंत इस बात की जानकारी शिफ्ट इंचार्ज को दी. मौके पर पहुंचे इंचार्ज ने स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया. उन्होंने करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला.

नेशनल हाईवे पर निकला 10 फीट लंबा अजगर

गोविंद शर्मा ने बताया कि अजगर करीब 10 फीट लंबा और काफी भारी था. वह संभवतः पास के जंगल से भटककर हाईवे पर आ गया होगा. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते टोल कर्मियों ने गाड़ियां नहीं रोकी होतीं, तो अजगर किसी बड़े वाहन की चपेट में आ सकता था.

अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा 

रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित रूप से लाडपुरा के जंगल क्षेत्र में छोड़ा गया. इस पूरे मामले की सूचना वन विभाग को भी दी गई. टोल स्टाफ और स्नेक कैचर की सूझबूझ से न केवल एक वन्यजीव की जान बची बल्कि संभावित हादसा भी टल गया.

