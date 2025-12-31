कांग्रेस काल से अटका प्रोजेक्ट अब साकार... आखिरकार तैयार हुई बालोतरा रिफाइनरी, जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन

राजस्थान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जनवरी 2026 एक महत्वपूर्ण महीना साबित होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा में स्थाप‍ित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं. यह परियोजना न केवल राज्य के इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी गर्व का क्षण है. राज्य सरकार ने इसे राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर बताया है.

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और राजस्थान सरकार साझेदार हैं. यह 9 मिलियन टन प्रति साल क्षमता वाली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस परियोजना का शुभारंभ राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

यह रिफाइनरी बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में बनाई गई है. इसका इतिहास भी खास है. परियोजना को पहली बार 2013 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन जब वह आर्थिक और व्यावहारिक कारणों से रुकी रही. इसके बाद 2017 में नए समझौते के बाद इसे पुनर्जीवित किया गया. शुरू में परियोजना अक्टूबर 2022 तक पूरी होने का लक्ष्य था, लेकिन समय सीमा जून 2023 तक बढ़ाई गई.

अब परियोजना पूरी तरह से तैयार है और जनवरी में इसका उद्घाटन होने जा रहा है. राज्य सरकार का मानना है कि इससे न केवल पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को मजबूत फायदा मिलेगा, बल्कि आसपास के इलाके के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी.

प्रशासनिक स्तर पर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं. यह उद्घाटन राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक क्षण साबित होगा. 10 जनवरी को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं. हालांकि अभी आधारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है.

