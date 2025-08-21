scorecardresearch
 

Jaipur: एंबुलेंस में नहीं थी ऑक्सीजन, मरीज की मौत, बीच रास्ते से भागा ड्राइवर

जयपुर के मुहाना इलाके में एंबुलेंस में ऑक्सीजन न होने से मरीज की मौत हो गई. चालक बीच रास्ते पर एंबुलेंस छोड़कर भाग गया. गुस्साए परिजनों ने एंबुलेंस में तोड़फोड़ की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला.

एंबुलेंस में ऑक्सीजन न होने से मरीज की मौत (File Photo: Vishal Sharma/ITG)
जयपुर के मुहाना इलाके में बुधवार को लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया. यहां ऑक्सीजन के बिना एंबुलेंस में 58 वर्षीय महिला शिमला देवी की मौत हो गई. इसके बाद गुस्साए परिजनों और लोगों ने एंबुलेंस में तोड़फोड़ की.

भोपाओं की ढाणी निवासी शिमला देवी को सोमवार से बुखार था. बुधवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें एडवांस हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. जांच में डेंगू की पुष्टि हुई और तीन दिन भर्ती कराने की सलाह दी गई. भर्ती के मात्र दो घंटे बाद ही उनकी हालत गंभीर हो गई. डॉक्टरों ने उन्हें सवाई मान सिंह अस्पताल रेफर कर दिया.

एंबुलेंस में नहीं थी ऑक्सीजन

परिजनों का आरोप है कि जिस एंबुलेंस से मरीज को भेजा गया, उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट चालू ही नहीं था. हालत बिगड़ने पर पता चला कि सिलेंडर खाली है. हंगामे के बाद दूसरा सिलेंडर लगाया गया लेकिन तब तक हालत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी. न्यू सांगानेर रोड पर पहुंचते ही एंबुलेंस चालक वाहन छोड़कर भाग गया. परिजन एक निजी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद परिजनों ने एंबुलेंस में तोड़फोड़ की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की. अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि मरीज को देर से लाया गया था और फेफड़े खराब हो चुके थे.

डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज

मुहाना थाना प्रभारी गुरु भूपेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दी है. जांच कमेटी 14 दिनों में रिपोर्ट देगी. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
 

