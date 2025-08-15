scorecardresearch
 

जोधपुर के आसमान में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार झलक, 550 ड्रोन ने दिखाया सेना का शौर्य

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से 550 ड्रोन एक साथ उड़ान भरते हुए आकाश में ऑपरेशन सिंदूर के साहसिक कारनामे को दोहराया. ड्रोन शो में भारतीय सेना की वीरता, मेक इन इंडिया से बने हथियार, राफेल विमान, मिसाइल और महापुरुषों की छवियां प्रदर्शित की गईं. कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूरे शहर में किया गया.

जोधपुर में ड्रोन शो (Photo: ITG)
जोधपुर में ड्रोन शो (Photo: ITG)

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले के आसमान में लोगों को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला. 550 ड्रोन एक साथ उड़ान भरकर भारतीय सेना के साहसिक 'ऑपरेशन सिंदूर' की कहानी को जीवंत कर दिया. यह शो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोहों का हिस्सा था, जिसकी मेजबानी इस साल जोधपुर कर रहा है.

ड्रोन शो के दौरान आकाश में ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी प्रदर्शित की गई. इस दौरान ड्रोन ने उन नक्शों की आकृति बनाई, जहां 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सटीक हमले किए थे. शो में भारतीय सेना की अदम्य वीरता, आधुनिक तकनीक और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत बने हथियारों का प्रदर्शन किया गया.

राफेल विमान और ऑपरेशन सिंदूर की दिखाई कहानी

ड्रोन ने राफेल विमान और मिसाइलों की शानदार आकृतियां बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. साथ ही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की छवियां भी आकाश में दिखाई दीं. शो के दौरान लाउडस्पीकर के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी और सेना की उपलब्धियां सुनाई गईं, जिससे दर्शकों में उत्साह और गर्व की भावना चरम पर पहुंच गई.

जोधपुर में ड्रोन शो का आयोजन

जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस ड्रोन शो का सीधा प्रसारण शहर के विभिन्न हिस्सों में किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अद्वितीय आयोजन का हिस्सा बन सकें. यह कार्यक्रम मेहरानगढ़ किले में आयोजित ‘एट होम’ इवेंट का हिस्सा था, जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह भी शामिल रहा. गुरुवार शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे और स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया.

 

