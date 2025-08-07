राजस्थान में कुत्तों का कत्लेआम... बंदूक लेकर गांव में निकला शख्स, दो दिन में 25 से ज्यादा डॉग्स को मारी गोली, Video वायरल

राजस्थान के झुंझुनू जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने दो दिन में 25 कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी. वह बंदूक लेकर गांव में घूमता रहा और कुत्ता मिलते ही गोली मार देता था. ऐसे में गांव के कुत्ते अब अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे हैं. वहीं बंदूक लेकर घूमने वाले व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कुत्तों से इस शख्स की ऐसी क्या दुश्मनी थी, जो दो दिन में इतने डॉग्स की हत्या कर दी.

जानकारी के अनुसार, यह मामला झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव का है. यहां श्योचंद बावरिया नाम के व्यक्ति ने 2 और 3 अगस्त को बंदूक से 25 से ज्यादा कुत्तों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोपी को सरेआम कुत्तों पर फायरिंग करते देखा जा सकता है.

इस घटना के बाद गांव की गलियों व खेतों में खून से लथपथ कुत्तों के शव पड़े मिले. पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि वीडियो वायरल होते ही 4 अगस्त को इस मामले की जांच शुरू कर दी गई. जांच में आरोपी की पहचान श्योचंद बावरिया के रूप में हुई, जो डुमरा का रहने वाला है. पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पशु प्रेमियों और ग्रामीणों ने इस कृत्य को लेकर नाराजगी जताई है और कार्रवाई की मांग की है. पशु प्रेमी इस घटना का विरोध कर रहे हैं. पुलिस ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है. क्षेत्र के कुछ जागरूक लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना उच्च अफसरों और मंत्रियों को भी दी है. हालांकि अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है. यह पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

